Er is veel te doen om de vakantiekiekjes waarop FC Barcelona-sterspeler Lamine Yamal (17) samen met de veel oudere Fati Vazquez (29) te zien was. De topvoetballer en influencer hebben inmiddels beiden gereageerd op de haatberichten en geruchten over een vermeende relatie.

In tegenstelling tot veel andere wereldsterren geniet Yamal momenteel van een welverdiende zomervakantie, aangezien de Barcelona niet deelneemt aan het WK voor clubs. Toch heeft ook hij deze zomer te maken gekregen met veel ophef in de media. Zo plaatste hij eerder deze maand vakantiefoto’s op Instagram vanuit Italië. Drie dagen later deelde Vazquez beelden uit dezelfde helikopter, hetzelfde privévliegtuig, een hotel met een zwembad en een terras met op de achtergrond een mooi uitzicht in Italië.

Speculaties

Deze beelden waren voer voor flink wat speculaties. Gedacht werd dat Yamal een relatie zou hebben met de influencer die meer dan tien jaar ouder is. Dit leverde de influencer veel haatreacties op. Inmiddels heeft ze gereageerd op de geruchten. Vazquez bevestigde aan haar half miljoen volgers dat ze tijd had doorgebracht met Lamal, maar dat dat ook alles is. "Ik heb gewoon een paar dagen met Lamine doorgebracht, precies zoals te zien is op de foto’s. En dat is alles."

'Single en gelukkig'

Yamal heeft op zijn beurt ook op de wilde geruchten gereageerd. Dit deed hij bij een Instagram-post over zijn vakantie in Brazilië. De topvoetballer ontmoette daar zijn jeugdheld Neymar, maakte helikoptervluchten en speelde voetbal in de favela's. In het bijschrift onder zijn bericht schreef hij: "Single en gelukkig, dit is Brazilië", verwijzend naar de geruchten over de vermeende relatie.

Vazquez ontving dus, zoals eerder gezegd, flink wat haatreacties naar aanleiding van de geruchten. "Ik krijg doodsbedreigingen, wordt een pedofiel genoemd, krijg beledigingen binnen. Het is allemaal te veel. Het grijpt ook mijn familie intensief aan. Ik zou er nog wel meer over willen zeggen, maar de beledigingen zijn gewoon te heftig", zo schreef ze.

Ze haalde dan ook flink uit naar de mensen die deze berichten schreven. "De bedreigingen, beledigingen en valse beschuldigingen die ik krijg zijn SERIEUS. Ik leg het allemaal vast. Vergeet het niet: iemand online lastigvallen, laster en smaad, dat zijn allemaal CRIMINELE DADEN."

Maatschappelijk verschil

Daarbij wilde de influencer ook een maatschappelijk verschil blootleggen wat betreft de behandeling van mannen en vrouwen. "Als een vrouw iets heeft met een oudere man, dan zegt niemand er iets over. Maar als een vrouw wordt gezien met een jongere man, dan is het plots een probleem!"