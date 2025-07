Voetbalwonderkind Lamin Yamal is vanaf zondag officieel kind af. Dan viert de superster van FC Barcelona zijn achttiende verjaardag. En Yamal pakt groots uit met een extravagant feest op Ibiza. Alle genodigden hebben een duidelijke boodschap gekregen over wat er absoluut verboden is.

Yamal heeft de voetbalwereld versteld doen staan met zijn spel bij Barcelona en het Spaanse nationale team, met wie hij in 2024 Europees kampioen werd. Hoewel hij al twee jaar op topniveau speelt, wordt hij pas over een paar dagen achttien.

Feestje om nooit te vergeten op Ibiza

Hij debuteerde voor Barcelona op slechts vijftienjarige leeftijd. Aanstaande zondag viert hij zijn achttiende verjaardag en volgens Spaanse media staat er een memorabel feest op Ibiza op de planning.

Regels, regels...

Het eerste deel van zijn vakantie bracht hij door in Italië en Brazilië. Voordat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen beginnen, besloot hij nog een paar dagen met zijn familie op Ibiza door te brengen. Dit Spaanse eiland is de locatie voor zijn achttiende verjaardagsfeest, dat hij groots en onvergetelijk wil vieren. Je wordt immers maar één keer achttien. Na een aantal verhalen rond zijn liefdesleven heeft Yamal echter besloten een speciale regel in te voeren voor zijn feest, waaraan alle gasten zich moeten houden.

Zo zijn alle genodigden geïnformeerd over een strikt verbod op het gebruik van mobiele telefoons en camera's. Bij de ingang moeten alle telefoons en andere opnameapparatuur worden ingeleverd. Yamal wil zijn feest uit de publiciteit houden en voorkomen dat er foto's of video's uitlekken die hem in verlegenheid kunnen brengen.

Er zullen professionele fotografen aanwezig zijn, maar alles wat gepubliceerd wordt, moet eerst door de voetballer zelf persoonlijk worden goedgekeurd. Gasten ontvangen de exacte locatie van het feest pas een dag van tevoren om te voorkomen dat informatie uitlekt.

Soap met influencer

Spaanse media schrijven dat Yamal zijn lesje heeft geleerd na de hele affaire met influencer Fatima Vaskez. Hij heeft het advies opgevolgd om het feest strikt privé te houden. Hij heeft ook laten weten dat iedereen voor wie dit een probleem is, beter niet kan komen. Het feest op Ibiza begint in de middag en de beveiliging zal streng controleren wie er binnenkomt om ongenode gasten buiten te houden.