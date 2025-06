Lamine Yamal houdt ook buiten de lijnen de voetbalwereld bezig. De nog altijd pas zeventienjarige werd onlangs gelinkt aan een veel ouder model. Nu is er weer een andere vrouw in beeld. En zij wijst met behulp van berichten met de beschuldigende vinger naar de Spanjaard van FC Barcelona.

De tiener geniet inmiddels van een welverdiende vakantie, maar volledig tot rust lijkt hij niet te komen. Het wemelt namelijk van de geruchten over zijn liefdesleven. De voorbije dagen ging het vooral over Yamal en de twaalf jaar oudere Fati Vazquez. Zij deelden allebei beelden van vakantiefoto's in Italië en Vazquez bevestigde inderdaad dat zij wat dagen met Yamal had gespendeerd.

Yamal liet tijdens een ontmoeting met zijn collega Neymar vervolgens weten 'vrijgezel en gelukkig' te zijn, terwijl Vazquez van zich afbeet op sociale media. Zij kreeg namelijk veel haatreacties omdat velen het leeftijdsverschil niet vinden kunnen. "Als een vrouw iets heeft met een oudere man, dan zegt niemand er iets over. Maar als een vrouw wordt gezien met een jongere man, dan is het plots een probleem."

Nieuw hoofdstuk in liefdessoap?

Wie dacht dat de storm rondom Yamal zou gaan liggen, zit fout. Er is namelijk, zo lijkt het, een nieuwe vrouw in het spel. De eveneens 29-jarige Claudia Bavel, een voormalig pornomodel, heeft een aantal pikante uitspraken gedaan over de Barça-tiener. Na nieuwe geruchten beweerde Yamal in een programma namelijk dat hij Bavel had afgewezen, ook omdat hij nog bij zijn moeder woonde. Volgens Bavel ligt de zaak volledig anders.

Model en voeballer spreken elkaar tegen

Voor Bavel is het reden om op haar Instagram Story lief en leed te delen. Volgens haar klopt de versie van Yamal van geen kant. "Hij zegt dat hij bij zijn moeder woont, maar hij woont op zichzelf. Ook zegt hij dat hij mij afwees, terwijl Yamal degene was die het contact zocht en een ontmoeting wilde. Ook ontkent hij dat we ooit hebben afgesproken, terwijl we elkaar op meerdere evenementen hebben gezien."

Bavel hoopt ook dat de vele haatberichten die zij krijgt stoppen. "Ik heb nog nooit een relatie met een minderjarige gehad, heb geen ontmoeting proberen te regelen en geld of roem is nooit onderdeel van het plan geweest. Het enige waar wij het over eens zijn is dat er niets tussen ons is gebeurd."

Model onthult berichten Lamine Yamal

Niet veel later deed Bavel er een een programma nog een schepje bovenop door WhatsApp-gesprekken tussen haar en Yamal, zo beweert ze althans, voor te lezen. Daarin beweert ze dat Yamal haar probeerde te verleiden om naar zijn huis te komen. "Kom naar mij, ik heb een verwarming." Het leeftijdsverschil zou de voetballer niet hebben utgemaakt. Bavel hield de boot echter naar eigen zeggen af. "Ik zei: 'als ik word gearresteerd, haal jij me uit de gevangenis.' Lamine reageerde vervolgens met: 'Je hebt mijn woord.'"

Bij enkele voetbalvolgers zal de naam Claudia Bavel een belletje doen rinkelen. Enkele maanden geleden was ze immers verwikkeld met een soap rondom een andere bekende voetballer. De inmiddels gestopte Iker Casillas werd samen met haar gespot in een hotel. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar tussen de twee komt het niet meer goed. Nadat Bavel allerlei pikante details deelde over Casillas kondigde de oud-topkeeper aan juridische stappen te ondernemen en een schadevergoeding te eisen.