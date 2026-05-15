Topvoetballer Noa Lang maakt serieus werk van zijn muzikale carrière. Vrijdag dropte hij de muziekvideo voor het nummer dat hij maakte met de veelbesproken hitmaker Lil Kleine: 'Ewa Safi'. Voor de opnames bleef Lang schijnbaar dicht bij huis, want er zijn veel beelden uit Turkije. Lang speelt voor de Turkse topclub Galatasaray.

Lang, voormalig speler van PSV en bij het vorige WK voetbal actief voor Oranje, deelde al eerder via Instagram een voorproefje van het nummer, waarvoor hij samenwerkte met rapper Lil Kleine. Nu is de gehele track beschikbaar. De aanvaller heeft onder zijn artiestennaam Noano al eerder nummers uitgebracht, zoals Damage met Ronnie Flex en Matcha Coco met Jonna Fraser.

Ewa Safi

De titel van de nieuwe single, Ewa Safi, is straattaal voor zoiets als 'Klaar, het is genoeg'. In het refrein spreken Lang en Lil Kleine deze woorden uit: "Ik ben onderweg naar millions, Ewa safi. Ja ik ga stupid maar ik ben niet dom. Ewa safi. Dus als ze bellen op m'n telephone. Ewa safi. Allo allo allo nog een ton. Ewa safi."

In de video zijn er beelden te zien van het stadion van Galatasaray, ook hangen de gabbers rond bij een kiosk met de naam Maçka market. Daarnaast laten de heren het zich smaken bij een restaurant waarin driftig wordt gegrild en neemt Kleine plaats op het vip-deck van het stadion Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park. De regisseur van de video is 4kboris, die in het verleden ook samenwerkte met voetballer Quincy Promes, die momenteel in het gevang zit.

Lang heeft vorig weekend de landstitel met Galatasaray veroverd. De club uit Istanbul was door een zwaarbevochten thuiszege op Antalyaspor (4-2) onbereikbaar voor de concurrentie geworden. Lang werd in de tweede helft van het seizoen door Napoli verhuurd aan Galatasaray. Hij mocht na rust invallen voor Leroy Sané. Lang had met nul doelpunten en drie assists in twaalf competitiewedstrijden geen heel grote rol in het 26e kampioenschap van zijn club.

Galatasaray veroverde de vierde landstitel op rij. De club kwam tegen Antalyaspor twee keer op achterstand. Lang leverde de assist op de belangrijke 3-2 van Victor Osimhen.

Lil Kleine

Lil Kleine is dankbaar dat hij na een bewogen periode weer een nieuw album uitbrengt. Eerder dit jaar is zijn zesde studioalbum F*ck Kleine verschenen en dat voelt voor de rapper als een soort comeback.

"Heel goed" en "dankbaar", vat de rapper zijn huidige gevoelens samen. De artiest kwam de afgelopen jaren in opspraak door onder meer een incident met zijn ex-vriendin Jaimie Vaes in 2022, niet lang na het verschijnen van zijn vorige album Ibiza Stories. In de nasleep van het incident werd de rapper ook een tijdlang minder gedraaid en geboekt.

