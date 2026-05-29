Als topsporter sta je natuurlijk volop in de schijnwerpers. Daardoor krijg je ook veel fans in allerlei soorten en maten. Maar soms krijg je te maken met iemand die wel hele bizarre verzoekjes heeft. Dat overkam topvolleybalster Laura Dijkema.

Laura Dijkema bereikte als professioneel volleybalster veel hoogtepunten. Zo pakte ze met de Nederlandse ploeg tweemaal zilver, op de Europese kampioenschappen in 2015 en 2017, en werd ze een keer vierde op de Olympische Spelen. Maar dat het zijn van een bekende topsporter niet uitsluitend leuk is, kwam ze op een zeer opmerkelijke manier achter.

Creeps op social media

Tegenwoordig kan niemand meer om sociale media heen, al gebruiken sommige mensen het nogal op een verkeerde manier. "Ik heb wel eens op social media dat je een paar van die creeps hebt", begint een openhartige Dijkema, in het programma Bij Andy in de Auto. "Wij hebben altijd van die shirtjes, waarin je oksels te zien zijn. Dus ik sta heel vaak met mijn armen omhoog."

Sommige fans zien dat als goede reden om de meest bizarre verzoekjes te sturen. "Dan krijg ik berichtjes als: Mag ik alsjeblieft aan je oksels likken? Ik wil je geld betalen om je oksels te likken", geeft de 36-jarige Dijkema als bijzonder voorbeeld. Ook presentator Andy van der Meijde vindt dat maar niets. "Gadverdamme."

Humor

Toch zou Van der Meijde zichzelf niet zijn als hij nog wat andere verzoekjes aanhaalt. "Vragen ze jouw nooit om een slipje op te sturen?", vraagt de oud-voetballer zich af. "Ja, tuurlijk. Ook dat ja", antwoordt Dijkema. Gelukkig weet Van der Meijde wel een oplossing voor dat probleem. "Mensen zijn viezeriken, maar moet je eens een keer doen. Pak er gewoon een uit de kleedkamer die iemand anders heeft gedragen. Dan stuur je gewoon die op."

Bovendien blijkt dat de humor in de vrouwenkleedkamer van eenzelfde niveau is als de mannen. "We praten over alles. Als meiden soms lastig lopen, dan hebben ze een wilde nacht gehad. Vandaag kon ik wat minder goed de lucht in", besluit Dijkema met een lach.

