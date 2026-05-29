Het sprookje is voorbij. Yuliia Starodubtseva verraste eerder deze week heel Roland Garros met een zege op nummer twee van de wereld Elena Rybakina, maar in de derde ronde was de Oekraïense tennisster niet opgewassen tegen de Chinese qualifier Wang Xiyu. De nederlaag betekent niet alleen het einde van haar toernooi, ook het langverwachte huwelijksaanzoek van haar vriend en coach moet nog even wachten.

In de tweede ronde schreef Starodubtseva geschiedenis op Roland Garros. In een spannende driesetter versloeg ze Rybakina met 3-6, 6-1 en 7-6, de eerste overwinning van haar carrière op een speelster uit de mondiale top 10. Na afloop onthulde de Oekraïense dat haar vriend en coach haar ooit beloofde een huwelijksaanzoek te doen zodra ze de mondiale top 50 zou bereiken. Na de zege op Rybakina stond ze op de 54ste plek, nog maar één overwinning verwijderd van die mijlpaal. "Hij wordt bang. Ik kom dichterbij", zei ze lachend.

Pijnlijke nederlaag

De missie was dus duidelijk: winnen van Wang Xiyu betekende niet alleen een plek in de tweede week, maar ook de top 50 én een huwelijksaanzoek. De Chinese qualifier had daar echter andere plannen mee. Wang was vanaf het begin de baas op de baan, pakte de eerste set overtuigend met 6-3 en leek in het tweede bedrijf snel komaf te maken met de Oekraïense na een vroege break.

Starodubtseva gaf zich echter niet zomaar gewonnen en werkte zich knap terug in de set. Op het beslissende moment liet ze het toch afweten. Bij 5-5 verloor ze opnieuw haar eigen servicegame, waarna Wang de wedstrijd uitserveerde. De Oekraïense had nog drie breakpoints om het tij te keren, maar kon de schade niet meer herstellen. Wang won de tweede set met 7-5.

Trouwplannen terug in de koelkast

De uitschakeling betekent dat de top 50 voorlopig buiten bereik blijft. Starodubtseva had laten weten haar vriend niet onder druk te willen zetten. "Ik laat hem zelf nadenken en doen wat hij wil", zei ze eerder. "Maar alsjeblieft, niet op de baan." Die voorwaarde hoeft voorlopig nog niet uitgewerkt te worden, zowel de top 50 als het aanzoek moeten nog even wachten.

Ondanks de uitschakeling mag Starodubtseva terugkijken op een indrukwekkend toernooi. "Als je een van de besten wilt verslaan, moet je geloven dat je dat ook kunt. Ze staat tweede op de wereld, dat klopt. Maar als je zelf bij die groep wilt horen, moet je geloven dat je ze kunt kloppen", zei ze na de zege op Rybakina. Die mentaliteit bracht haar ver, maar niet ver genoeg. Toch staat ze nog altijd in de buurt om de top-50 te bestormen de aankomende periode, waardoor haar man mogelijk alsnog gaat zweten.

