Oud-topschaatsster Irene Schouten beviel bijna een jaar geleden van haar zoontje Dirk. Na een zware zwangerschap was de 33-jarige dolgelukkig met hem. "Zodra hij uit mijn buik kwam, voelde ik me beter."

Schouten stopte in 2024 met schaatsen. Ze had een grote kinderwens, maar wachtte op het juiste moment om die in vervulling te kunnen laten gaan. "Het idee was om na het schaatsen eerst te gaan genieten, samen met vrienden en familie. Zo verheugde ik me enorm op een goed glas wijn. Maar kort na het WK had ik al een positieve zwangerschapstest in mijn handen", vertelt ze aan De Telegraaf.

"Ik had absoluut niet gedacht dat het zo snel zou gaan", vervolgt ze. Dat had te maken met de offers die ze moest brengen voor haar topsportcarrière. Er werd jarenlang heel veel gevraagd van haar lichaam. "Dat heeft ook effect op je hormoonhuishouding. Door mijn kinderwens was ik hier altijd alert op. Ik wilde niet achteraf denken: had ik maar beter voor mijn lichaam gezorgd.”

Moedermaffia

Schouten was tijdens haar zwangerschap extreem misselijk. Ze werd zelfs opgenomen in het ziekenhuis met hyperemesis gravidarum. "Cola was het enige wat ik binnenhield. Dat werd mijn ontbijt", vertelt ze. "Toen ik dat deelde op sociale media, kreeg ik gelijk de moedermaffia over me heen, terwijl ik blij was dat ik überhaupt iets kon verdragen."

Ze keek ook niet op tegen de bevalling. "Ik dacht zelfs: als topsporter ben ik gewend om af te zien, ik doe dit wel even. Dat dacht ik verkeerd, want de pijn die ik voelde door de rugweeën was intens en had ik nog nooit eerder gevoeld." Ze besloot een ruggenprik te nemen, die gelukkig verlichting bood. Zo kwam Dirk zonder verder problemen ter wereld.

Roze wolk

Na de bevalling voelde ze zich gelukkig meteen weer goed. "De eerste weken na de geboorte van Dirk zaten we op een roze wolk", zegt de drievoudig olympisch kampioene. Het klinkt gek, maar zodra hij uit mijn buik was, voelde ik me direct beter."

Die periode was helaas maar van korte duur. "Na anderhalve maand werden we keihard van onze roze wolk afgetrapt.” Er werd een zeldzame aandoening vastgesteld bij Dirk."Hij trilde enorm met zijn oogjes. Ik vertrouwde het niet en besloot de huisarts te mailen, waarna ik direct werd doorgestuurd naar het ziekenhuis", vertelt Schouten.

Daar werden veel testen uitgevoerd. Die wezen uit dat Dirk een ernstige vorm van epilepsie en een genetische mutatie heeft.