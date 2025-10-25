Yolanthe Cabau verhuisde jaren geleden met haar zoon Xess Xava naar Los Angeles, maar ze doet nog altijd goede zaken in Nederland. De actrice en ex-partner van Wesley Sneijder laat op Instagram weten ‘trots’ te zijn op haar eigen lifestylemerk, dat in veel Nederlandse winkels wordt verkocht.

Cabau is momenteel in Nederland, waar ze vrijdagavond aanschoof bij de talkshow RTL Tonight. De actrice woont samen met zoon Xess Xava in Los Angelos, maar komt regelmatig naar Nederland voor familiebezoeken, werk en premières. Dat biedt de ex van Sneijder de gelegenheid om eens bezoek te brengen aan een filiaal van een Nederlandse winkelketen, waar artikelen van haar lifestyle-merk verkocht worden.

Eigen merk

Cabau richtte jaren geleden haar eigen merk op genaamd Cabau Lifestyle. Het merk richt zich voornamelijk op producten die passen binnen een gezonde en sportieve levensstijl. Zo verkoopt ze onder meer verschillende soorten (proteïne) poeders, fatburners en hervulbare drinkflessen. Deze verkoopt ze via een webshop, maar ook fysiek in Nederlandse winkelfilialen. Nu de Spaans-Nederlandse actrice in Nederland vertoeft, besloot ze een bezoekje te brengen aan de winkelketen die haar producten verkoopt.

'Zo trots en dankbaar', schrijft ze bij een foto in haar verhaal op Instagram van een winkelschap dat volledig gevuld is met producten van haar lifestyle-merk. 'Cabau ligt nu in 400+ Etos winkels door heel Nederland! Dit merk is mijn kindje, met elke dag liefde en toewijding opgebouwd. Het allermooiste voor mij is om te zien hoe zo veel vrouwen hun kracht, gezondheid en zelfvertrouwen vinden.'

i © Instagram: @yolanthecabau

Kritiek

Cabau krijgt zo nu en dan kritiek over zich heen. Zo ging onlangs het gerucht dat de actrice haar management een bizar verzoek had laten indienen voorafgaand aan de première van Mr & Mrs Aslan, een film waar zij een rol in speelt. Het verzoek zou gaan om de foto's die op de rode loper tijdens de première van Cabau gemaakt zouden worden. De actrice zou de foto's eerst zelf willen ontvangen om deze na te bewerken, voordat deze gepubliceerd zouden worden. Bij RTL Tonight vertelde ze vrijdagavond meestal niet in te gaan op negatieve verhalen over haar die zo nu en dan opduiken in de media.