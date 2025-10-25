Voormalig Oranje-international Wesley Sneijder en zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau hebben na hun scheiding veel over zich heen gekregen in de media. De ondernemer en presentatrice liet het liever overwaaien, totdat de oud-voetballer voor haar in de bres sprong. "Ik heb één keer korte metten ermee gemaakt."

Cabau heeft het vaak zwaar te verduren in de media. Er gaan vaak negatieve verhalen rond die helemaal niet kloppen, vertelt ze in RTL Tonight. "Ik ga er eigenlijk nooit op in. Dat is soms misschien niet goed." Ze laat het liever overwaaien. Toch was er dit jaar een gerucht dat ze toch echt wilde weerleggen. Dat had te maken met haar scheiding van Sneijder.

Privé

"Wes en ik gingen uit elkaar en ik vind dat gewoon iets wat privé is." Daarom deelde ze eerder nooit details over de breuk. "Er is heel veel gebeurd. Hij weet het, ik weet het, waarschijnlijk nog wat meer mensen. En dat is oké. We hebben samen een kindje, dus ik wil daar gewoon heel respectvol mee omgaan. Maar als uiteindelijk een heel land dingen beweerd die niet waar zijn..."

"Dat komt dan vooral vanuit de media. Want de mensen zelf, geloof het of niet, zijn superlief en aardig tegen mij. Ook op sociale media enzo. Het is meer wat je dan terugleest." Er werd beweerd dat ze miljoenen zou hebben gekregen van Sneijder om haar leven in Los Angeles op te bouwen. "Toen zei iedereen: 'Yo, je moet nu wat zeggen'."

"Zelfs Wes zei: 'Als jij niet wat gaat posten, dan doe ik het. Want het moet nu klaar zijn.' Want het is gewoon niet zo", vervolgt Yolanthe. "Dus ik heb één keer korte metten ermee gemaakt en daar laat ik het bij."

Cabau en Sneijder waren van 2010 tot 2019 getrouwd. Ze hebben samen een zoon: Xess Xava. De ex-topvoetballer heeft inmiddels een nieuwe relatie met Romy Lukassen.