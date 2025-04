Turbulent liefdesleven Sylvie Meis (ex Rafael van der Vaart) gaat door: ‘Soms moet je kikkers kussen’

In Nederland staat Sylvie Meis vooral bekend als de ex van Rafael van der Vaart. Toen de oud-voetballer zijn hoogtijdagen beleefde, waren de twee getrouwd. Waar Van der Vaart na de scheiding in Estavana Polman een nieuwe liefde vond en zich settelde, rolde Meis in de ene na de andere relatie.

Een paar dagen voor haar 47ste verjaardag blikt Meis terug op al haar liefdesavonturen. Dat doet ze via Instagram. Het model schrijft dat ze is gaan 'nadenken over het leven'. 'En het mijne is verre van saai geweest', schrijft Meis met gevoel voor understatement.

'Ik ben twee keer getrouwd en gescheiden geweest, vaker verloofd dan ik kan tellen, en heb onderweg ook nog wat vriendjes gehad... Maar door alle ups en downs heen is er één ding altijd gebleven: de liefde die ik voor mezelf heb leren koesteren.'

'Achtbaan' aan liefdesleven

In 2013 scheidde Meis van Van der Vaart. In gesprek met Grazia liet ze enkele jaren geleden spijt te hebben van hun 'openbare scheiding'. "S ommige dingen hadden niet zo gehoeven", sprak Meis, die ook stelde dat er 'mooie dingen zijn voortgekomen uit die tragedie'. Zo bracht Meis de afgelopen kerstdagen door met Van der Vaart en zijn vriendin Estavana Polman.

Ze omschrijft haar liefdesleven als een 'achtbaan'. Na Van der Vaart was ze verloofd met Charbel Aouad en trouwde en scheidde ze met Nicolas Castello. 'Niet alle hoofdstukken waren perfect, maar elke ervaring - of het nu een relatie, een breuk of een nieuw avontuur was - heeft me iets belangrijks geleerd.'

Op zoek naar de prins

Ondanks alle tegenslagen geeft Meis niet op. 'Laten we eerlijk zijn, soms moet je een paar kikkers kussen voordat je een prins (of prinses) vindt', zegt ze verwijzend naar het sprookje De Kikkerkoning. 'Maar uiteindelijk is de liefde die ik voor mezelf heb opgebouwd waar ik altijd op kan vertrouwen.'