Walging om Sylvie Meis na vergelijking met vermeende relatie Luke Littler: 'Alles is nep, echt verschrikkelijk'

Ex-darter Vincent van der Voort is geen fan van tv-persoonlijkheid en voormalig voetbalvrouw Sylvie Meis. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt Meis vergeleken met de roddels over Luke Littler en zijn mogelijke vriendin. "Verschrikkelijk".

De 18-jarige Littler ging het begin van 2025 nog als vrijgezel door het leven, maar daar lijkt nu verandering in te komen. De regerend wereldkampioen werd door de Engelse roddelpers gespot met een vermeende nieuwe liefde. Schoonheidsspecialiste Faith Millar (19) verscheen al meerdere keren aan de zijde van de Engelsman.

Michael van Gerwen plaagt Luke Littler met vermeende vriendin: 'Zaten wel heel dicht bij elkaar' Luke Littler heeft een nieuwe liefde in zijn leven. De 18-jarige wereldkampioen brak vorig jaar met zijn vorige (oudere) vriendin. Vincent van der Voort spotte het vermeende nieuwe liefje van de darter, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Littler blijft onduidelijk over zijn relatiestatus.

Sylvie Meis

De situatie met de Engelse roddelpers en Littler doet Van der Voort en presentator Damian Vlottes denken aan Sylvie Meis. Het model en tv-persoonlijkheid was tussen 2003 en 2013 samen met voetballer Rafael van der Vaart. "Zoals zij Sylvie Meis hebben, hebben wij nu Luke Littler", begint Vlottes.

Dat blijkt gevoelig te liggen bij Van der Voort. "Over Sylvie Meis wil ik het niet hebben. Dat vind ik verschrikkelijk. Alles is nep, kom op man. Ik heb nog nooit iemand in hoge hakken in een mantelpak de kerstboom zien optuigen."

Sylvie Meis over moeilijke momenten met zoon Damián van der Vaart: 'Dan ben ik een beetje verdrietig' Sylvie Meis, de ex van oud-voetballer Rafael van der Vaart, heeft het weekend doorgebracht met hun zoon Damián, die zelf ook voetballer is. Op Instagram doet het model en presentatrice een boekje open over hun innige band. "Ik ben dan een beetje verdrietig."

Waarop Vlottes moet lachen. "Zou dat in scene zijn gezet?", vraagt hij zich cynisch af. "Ja, zou je denken? Dat vind ik echt verschrikkelijk. Zij heeft het zelf niet eens meer in de gaten. Dan moet je er ook geen aandacht meer aan geven."

'Respect voor dat mannetje'

Waar de sensatiepers nog altijd achter het liefdesleven van Meis aanzit, zal dit bij Littler niet anders zijn. "Alles wat-ie de komende tijd zal doen, zal breed uitgemeten worden. Ogenschijnlijk gaat hij er super makkelijk mee om. Als je hem ook zo in de ingooiruimte ziet, niks raakt 'm. Dan staat-ie in te gooien, doet niet eens zijn best. En stapt hij het podium op en gooit hij 112 gemiddeld. Het is bizar. Alles gaat heel relaxed bij hem. Onwijs veel respect voor het mannetje."

Eerste foto's van dartskampioen Luke Littler en vermeende nieuwe vriendin: 'Een hele lieve meid' Wereldkampioen darts Luke Littler (18) had toen hij bij het WK 2024 doorbrak een relatie met Eloise Milburn. In juli 2024 maakte de Engelse topper het uit en sindsdien is hij vrijgezel. Maar volgens Engelse media is er inmiddels een prille nieuwe liefde in zijn leven.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over de miljoenen aan prijzengeld op het WK darts, de nieuwe vriendin van Luke Littler en het bijzondere opkomstnummer van Gerwyn Price. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Dirk van Duijvenbode teruggepakt. Luister dit en nog veel meer in de nieuwe aflevering hieronder of check in via bekende platformen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.