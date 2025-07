Tennislegende Roger Federer was deze week aanwezig op zijn geliefde Wimbledon. Samen met zijn vrouw Mirka betrad hij de Royal Box op het Centre Court. Dat deden ze in stijlvolle kleding en met twee schitterende Rolex horloges die meer zeggen dan woorden.

De ene na de andere beroemdheid is deze weken te zien op Wimbledon, het meest prestigieuze tennistoernooi. Naast Federer en zijn vrouw waren onder anderen voetballers Jurriën Timber en Bukayo Saka er, net als acteur Hugh Grant. Maar of die zich veel herinnert van de partij waar hij aanwezig was, valt te betwijfelen:

Wereldberoemde toeschouwer op heterdaad betrapt tijdens partij van Novak Djokovic op Wimbledon Een bezoekje aan grandslamtoernooi Wimbledon is voor veel tennisliefhebbers een groot hoogtepunt. Maar acteur Hugh Grant leek zijn aanwezigheid op de tribune in Londen niet zo speciaal te vinden. Hij werd tijdens de partij tussen Novak Djokovic en Flavio Cobolli betrapt op een wel heel bijzondere actie.

Vrouw Federer overtreft haar man

Van het veld tot op de tribune, sommige iconen blijven altijd in de spotlights. Federer droeg bij zijn komst naar Wimbledon de zojuist uitgebrachte Rolex Land-Dweiler, met 18-karaats witgouden frame. Het prijskaartje: 16.500 dollar (omgerekend zo'n 14.000 euro). Flink wat geld, maar niets vergeleken met wat zijn vrouw droeg.

Tennislegende Roger Federer laat spelers waarin hij miljoenen investeerde links liggen tijdens bezoek aan Wimbledon Roger Federer dook maandag plotseling op tijdens Wimbledon. De Zwitserse recordkampioen was de hele dag aandachtig toeschouwer op het centre court en zag onder meer zijn voormalige rivaal Novak Djokovic en Jannik Sinner in actie komen. Opvallend genoeg was hij daardoor echter niet aanwezig bij de wedstrijden van twee tennissers waar hij miljoenen in heeft geïnvesteerd.

Mirka Federer had een ultra-zeldzame, volledig platina Rolex Day-Date, om haar pols. Het Rolex Day-Date 228396TEM model, vervaardigd uit 950 platina en versierd met een smaragden frame, is een gedurfde viering van zeldzaamheid en verfijning. De met diamanten bezette wijzerplaat en de smaragden baguette markers schitteren aan haar pols, terwijl de kenmerkende dag- en datumaanduiding trouw blijft aan de Rolex-traditie. De kosten: 800.000 dollar (omgerekend 685.000 euro), oftewel zo'n 48 procent duurder dan die van haar man.

Recordhouder Federer

Federer geldt als een van de allerbeste tennissers aller tijden. Met name op gras was hij schier onverslaanbaar. Hij won Wimbledon tussen 2003 en 2007 en schreef hem ook nog in 2009, 2012 en 2017 op zijn naam. Met acht titel is hij recordhouder op het heilige gras in Londen, al hijgt Novak Djokovic hem in zijn nek. De Serviër zit nog steeds in het toernooi en speelt de halve finale tegen nummer één van de wereld Jannik Sinner.

Novak Djokovic stoot tennislegende Roger Federer van de troon op Wimbledon: 'Betekent veel voor me' Novak Djokovic plaatste zich woensdag maar weer eens voor de halve finales van Wimbledon door de Italiaan Flavio Cobolli te verslaan. De Serviër sloeg daarmee ook een record van zijn voormalige rivaal Roger Federer uit de boeken.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.