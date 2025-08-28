De schijnwerpers zijn op de US Open waar het kan gericht op Andre Agassi, de Amerikaanse tennisser die de 'eigen' Grand Slam voor het laatst won in 1999. Hij werd al gespot met zijn dochter Jaz Elle bij de eerste wedstrijd van Novak Djokovic. Maar nu steelt de 21-jarige zelf de aandacht met een uniek moment.

De dochter van Agassi en moeder Steffi Graf, ook een legendarische tennisster, komt namelijk de laatste dagen steeds meer op de voorgrond. Voorheen was ze voorzichtiger met het delen van haar leven. Wel werd er in onder andere Duitse boulevardmedia flink gespeculeerd over haar liefdesleven, aangezien Graf één van de beste Duitse tennissters ooit was. Nu maakt Jaz Elle zelf een einde aan alle geruchten.

Geliefde van Jaz Elle Agassi

Met pas haar tweede bericht ooit op Instagram, toont ze haar geliefde voor het eerst officieel. Na een aantal Stories de afgelopen jaren van onder meer een gezamenlijke skivakantie, is het nu officieel: ze heeft een relatie met ex-collegehonkballer Parker Aquino. Hij is vier jaar ouder dan Jaz Elle Agassi.

'Mooie plek, mooiere mensen'

Bij een compilatie van haar bezoek aan de US Open, opent ze de verzameling foto's met 'mooie plek, maar nog mooiere mensen', gevolgd door een hartje. De eerste foto is ook nog eens van haar met Aquino, die ze verliefd aankijkt. Jez Elle postte haar tweede bericht ooit op Instagram ruim 2,5 jaar na haar eerste bericht. Toen plaatste ze een winterse foto met een vriendin, verder bleef ze op sociale media erg terughoudend.

Broer is actiever

Mede door haar afwezigheid heeft ze voor een dochter van twee iconen in de sportwereld 'weinig' volgers: ruim 23.000 mensen drukten toch op 'volgen' op haar Instagram-profiel. Dat is heel anders dan haar twee jaar oudere broer Jaden Gil. Hij is, net als de vriend van zijn zus, honkballer (van onder meer het Duitse nationale team) en plaatst regelmatig updates op sociale media. Hoewel hij maar een paar duizend meer volgens heeft dan Jaz Elle, deelde hij zijn geliefde al in meerdere posts. Hij is samen met de onbekende Catherina Holt.