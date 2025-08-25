Het tennisgeweld op de US Open is losgebarsten en er zullen ook dit jaar weer een hoop bekende namen op de tribune zitten. Dat was in ieder geval het geval tijdens de eerste partij van Novak Djokovic in New York, want op de eerste rij zat een tennislegende met zijn dochter.

Djokovic, die het toernooi al vier keer won, rekende in de eerste ronde af met het jonge talent Learner Tien. Op de eerste rij achter hem zat een oude bekende van hem, want niemand minder dan Andre Agassi volgde van dichtbij de verrichtingen. De Amerikaanse oud-tennisser was enkele jaren geleden een tijdje de coach van Djokovic.

Agassi met dochter op US Open

Agassi was niet alleen naar het immense Arthur Ashe Stadium gekomen, want naast hem zat dochter Jaz. Dat is één van zijn twee kinderen. Jaz heeft niet alleen een bekende vader, maar ook een hele beroemde moeder. Agassi is tenslotte al jaren getrouwd met een andere tennislegende: Steffi Graf. De Amerikaanse ex-prof bezocht eerder dit jaar al de finales van Roland Garros en Wimbledon zonder zijn Duitse vrouw en ook deze keer was ze niet van de partij.

Jaz besloot haar vader deze keer wel te vergezellen en ondanks dat ze niet heel actief is op sociale media deelde ze toch een aantal foto's van het bezoek aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Dat deed haar vader ook en hij leek dolblij te zijn dat hij het moment kon delen met zijn dochter. "Love you Jaz", schreef hij bij een van de foto's.

De 21-jarige Jaz is het minst bekende lid van het gezin Agassi/Graf. Ze heeft namelijk ook nog een broer en ook hij is actief als profsporter. Jaden koos er echter niet voor om te gaan tennissen. Hij is honkballer en debuteerde inmiddels zelfs voor het nationale team van Duitsland, het land van zijn moeder.

i Andre Agassi met dochter Jaz op de US Open. ©Instagram/Andre Agassi

Tennisiconen als ouders

De US Open zal voor altijd een bijzondere plek zijn voor zowel Agassi als Graf. Beiden wonnen daar namelijk ooit de titel. De Amerikaan was tweemaal de sterkste, terwijl zijn Duitse vrouw zelfs vijf keer de beker in de lucht mocht tillen. Agassi speelde in 2006 zelfs de allerlaatste partij uit zijn carrière op de US Open en kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek.

Alles over US Open 2025

