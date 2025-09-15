Topsschaatsster Jutta Leerdam beloonde zichzelf zondag met een etentje na een zware fietstraining vol tegenwind en regen. De familie Leerdam ging uiteten en dat zag de vader van de schaatsster als een uitgelezen kans om zijn dochters eens goed in de maling te nemen.

Het Olympisch seizoen is begonnen voor Leerdam en andere beoefenaars van winterse sporten en dat betekent trainen, trainen en nog eens trainen. De topschaatsster stapte dit weekend dan ook op de fiets en kreeg tijdens het ritje te maken met een extra uitdaging van moeder. Onderweg plaatste ze namelijk een aantal foto's in haar verhaal op Instagram waarop te zien was dat ze met flink wat wind en regen te maken had gekregen.

Lekkere gerechten

De topschaatsster beloonde zichzelf dan ook met een lekkere maaltijd. Zondag deelde ze een video van oudere zus Merel Leerdam in haar verhaal op Instagram, waarop te zien was dat de familie uiteten was. Er stonden allerlei lekkere gerechten op de tafel, zoals pizza's, patat en olijven.

Video

Leerdam wilde het moment samen met zusje Beaudine (18) vastleggen door met z'n tweeën op de foto te gaan. De meiden gaven hun telefoon aan vader Ruud, zodat hij een foto kan maken van het tweetal, dat naast elkaar aan tafel zat.

Pa Leerdam had echter hele andere plannen en filmde zijn dochters, terwijl zij poseerden voor de foto. Daarna draaide hij de camera van de telefoon weg. Zijn dochters konden wel lachen om het tafereel. 'Papa had andere plannen', schrijft Leerdam bij de video van de mislukte foto, die ze daarna alsnog deelde in haar verhaal op Instagram.

Olympische Spelen 2026

Jake Paul, Leerdams Amerikaanse verloofde, onthulde in de Netflix-serie Paul American dat de aanstaande Olympische Spelen waarschijnlijk de laatste zullen zijn voor de Nederlandse topschaatsster. Het stel wil graag een gezin stichten. Leerdam heeft een indrukwekkende palmares, maar Olympisch goud ontbreekt nog altijd. De schaatsster zet dan ook alles op alles om deze in 2026 te bemachtigen.