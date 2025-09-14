Topschaatsster Jutta Leerdam kreeg het zwaar te verduren tijdens een rondje op de fiets. De herfst lijkt nu écht te zijn begonnen in Nederland. Al een aantal dagen is het regenachtig, bewolkt en waait het flink op veel plekken in het land. Dat ondervond Leerdam ook tijdens een pittige training.

Het Olympisch schaatsseizoen is begonnen. Veel topschaats(st)ers, waaronder Leerdam, hebben al hun zinnen gezet op de Spelen in Milaan die begin 2026 zullen plaatsvinden. De verloofde van Jake Paul is dan ook al een poosje in training voor dat ene doel: Olympisch goud. Deze ontbreekt nog op haar palmares.

Loodzware fietstocht

Ongeveer een maand geleden werkte Leerdam nog een loodzware fietstocht af tijdens een bloedhete dag in Nederland. Halverwege deelde de schaatsster beelden waarop te zien was hoe zij en haar trainingspartners uitgeteld langs de weg lagen, in een stukje schaduw van een boom.

'Stormachtig ritje'

Maar het weer kan, zeker in Nederland, snel veranderen. Dat ondervond Leerdam aan den lijve toen ze zaterdag op de fiets stapte voor een nieuwe training. De herfst lijkt nu écht te zijn begonnen. 'Stormachtig ritje', schrijft de schaatsster op Instagram bij een foto in haar verhaal waarop te zien is dat ze bedekkend is gekleed en haar haren een hoop wind hebben gevangen.

Niet veel later deelt Leerdam een nieuwe foto, waaruit blijkt dat ze niet ontkomen is aan een flinke regenbui. Toch blijft ze optimistisch. 'Het is maar net hoe je ernaar kijkt', schrijft ze bij de foto, gevolgd door twee emoji's: dat van een regenbui en een hartje.

i © Instagram: @juttaleerdam

Laatste Spelen

Niet lang na de regenbui vond de schaatsster het mooi geweest en is ze, passend bij het koude herfstweer, lekker op de bank gedoken om te kroelen met haar kat.

In de Netflix-serie Paul American gaf Leerdams verloofde aan dat de aanstaande Olympische Spelen waarschijnlijk de laatste zullen zijn voor de Nederlandse topschaatsster. Het stel wil graag een gezin stichten. Leerdam heeft een indrukwekkende palmares, maar Olympisch goud ontbreekt nog altijd. De schaatsster zet dan ook alles op alles om deze in 2026 te bemachtigen.