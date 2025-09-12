Het olympisch schaatsseizoen staat op het punt van beginnen. Sowieso zijn nationale en internationale topschaatssers al lang en breed aan het trainen, zowel op het ijs als in het krachthonk. Ook voor Jutta Leerdam gaat het nu echt beginnen, zo blijkt uit een post op haar socials.

De regerend Europees sprintkampioene is uiteraard niet de hele zomer wekenlang op het bankie blijven hangen. Ook Leerdam fietst, schaatst, skatet en gewichtheft zich suf. Maar toch: wat haar betreft is het seizoen nog niet echt begonnen. En dus kan ze het zich nog permitteren om even lekker uit eten te gaan en niet al te kritisch om te gaan met het culinaire aanbod.

5-sterrenhotel

In een paar story's laat Leerdam zien dat ze uit eten is met haar familie. Bij een foto van het plafond van het 5-sterrenrhotel Hotel Des Indes in Den Haag schrijft ze: "High tea with the parents. Quality time before the seaon starts." Oftewel: 'High tea met mijn ouders. Kwaliteits-tijd voordat het seizoen start."

Daarna showt ze wat op haar bordje lag: vlees, groenten en saus. En zoals hoort bij high tea is er ook daadwerkelijk thee, geserveerd met een etagère vol kleine taartjes en snacks. Na afloop stapt ze in de lift en maakt ze en passant een selfie, waaruit blijkt dat ze dit etentje prima kan hebben, want haar buik oogt afgetraind tot en met.

Jake Paul

Leerdams verloofde Jake Paul heeft andere zaken aan zijn hoofd. Hij is geschokt door de moord op Charlie Kirk, een politieke activist en aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump. Voor Paul, die Kirk al langer bewonderde en volgde, kwam het nieuws hard aan. De bokser en verloofde van Leerdam besloot zijn gevoelens te delen met zijn miljoenen volgers op sociale media. "Charlie (Kirk, red.) werd neergeschoten omdat hij de waarheid vertelde. Dat is het letterlijk", begint hij zijn bericht.

In de ogen van Paul is de situatie een teken van de tijd waarin we leven. "Wat een mentaal zieke tijd maken we door", schreef hij, om er direct aan toe te voegen dat volgens hem 'we God meer dan ooit nodig hebben'. Paul sloot af met een boodschap richting zowel de nabestaanden als de dader: "We bidden voor Charlies familie en bidden dat deze slechte mensen genezen."