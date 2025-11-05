In Vandaag Inside bleek eerder deze week dat Johan Derksen en René van der Gijp niet bepaald fan zijn van schaatsen, maar toch kwam de sport woensdag toch weer even aan bod in de uitzending. Dat kwam allemaal door een opvallende onthulling over ex-topschaatser Mark Tuitert.

In de uitzending van woensdag schoof kijkcijferexpert Tina Nijkamp aan de bar aan en zij vertelde dat ze binnenkort te horen zal zijn in de podcast 'De Bevers Geven Zich Bloot'. In die serie interviewt oud-voetballer John de Bever samen met zijn man Kees in elke aflevering een bekende Nederlander. Derksen kondigde dinsdag al aan dat hij één van de gasten is, maar ook Nijkamp blijkt erin te horen te zijn.

Onthulling over Mark Tuitert

Zij geven aan dat ze aan het einde van podcast iets moesten vertellen wat ze nog nooit hebben verteld. Presentator Wilfred Genee wil dan ook gelijk weten wat ze uit de doeken hebben gedaan. Nijkamp komt dan met een opvallende onthulling: "Ik heb verteld dat ik een achternicht ben van Mark Tuitert, die schaatser." Als daar nauwelijks reactie op komt van het publiek trekt ze haar eigen conclusie: "Niet een heel leuk verhaal."

Derksen liet zich eerder deze week al kritisch uit over Erben Wennemars en ook Tuitert blijkt niet in de smaak te vallen: "Dat vind ik een beetje een arrogante jongen." "Nee, dat is een aardige gozer", countert Genee meteen.

Nijkamp zelf heeft geen idee wat ze van de olympisch kampioen van 2010 op de 1500 meter moet vinden: "Ik heb hem nooit ontmoet, maar daar ben ik dus familie van."

Derksen grijpt zijn kans

Waar het nooit vertelde verhaal van Nijkamp niet bepaald in de smaak valt bij het publiek van Vandaag Inside doet de ontboezeming van Derksen dat wel. Hij greep zijn kans toen hem werd gevraagd wat hij als antwoord op de vraag van het stel gaf: "Dat ik een hele grote lul heb. Ik zie jullie nu heel nieuwsgierig kijken en het water loopt uit je bek."