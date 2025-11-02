Voor Jillert Anema is het een geweldig begin van het schaatsseizoen. Zijn ploeg Team Albert Heijn-Zaanlander rijgt de titels aan elkaar op de NK afstanden en op zowel de 3000 als de 5000 meter bij de vrouwen bestond het podium volledig uit schaatssters van zijn team. Anema zorgde in Thialf met een opvallende actie ook voor hilariteit.

Het is na een zomer zonder wedstrijden altijd spannend welke ploegen er goed voorstaan en het is wel duidelijk dat Anema flink wat goede dingen heeft gedaan met zijn rijders de afgelopen maanden. Marijke Groenewoud won vrijdag al goud op de 1500 meter, Merel Conijn pakte een dag later de winst op de 3000 meter en de zondag begon helemaal geweldig voor de 70-jarige schaatscoach. Anema zag Jorrit Bergsma de titel pakken op de 10.000 meter en Conijn prolongeerde daarna ook nog haar titel op de 5000 meter.

Conijn, Groenewoud en hun ploeggenote Bente Kerkhoff zorgden helemaal voor groot feest bij de ploeg. Zij eindigden zaterdag al met zijn drieën op het podium van de 3000 meter en herhaalden dat een dag later op de 5000 meter. Tot grote vreugde van Anema. Hij was duidelijk ontzettend trots op zijn schaatssters en uitte dat op bijzondere wijze.

Hilariteit om actie Anema

De markante schaatscoach pakte zijn telefoon en filmde zijn rijdsters na afloop van de race. Hij leek daarbij ze zelfs nog wat te vragen als een ervaren interviewer. De actie van Anema zorgde voor hilariteit bij presentator Jeroen Stomphorst en analisten Mark Tuitert en Ireen Wüst die namens de NOS aanwezig waren bij de NK afstanden om hun licht op alles te laten schijnen.

Tuitert en Wüst moesten lachen toen ze de beelden van Anema zagen. "Hij is het aan het vastleggen, hij doet de interviews tegenwoordig", reageerde Tuitert. "Hij is socialmediaredacteur geworden", vulde presentator Stomphorst aan. Voor Anema was het nog niet genoeg, want zijn drie pupillen samen op het podium stonden, filmde hij dat ook.

i Jillert Anema filmt erop los. © Screenshot NOS

