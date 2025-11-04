Vandaag Inside is niet van de televisie weg te denken. Het populaire programma met Johan Derksen, René van der Gijp won onlangs nog voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring. Toch oogt alles voor de camera een stuk rooskleuriger dan erachter.

Onlangs zei Van der Gijp dat de drie tv-persoonlijkheden elkaar nauwelijks spreken voor een aflevering. "Johan zit in zijn kleedkamer, Wilfred ook. We praten nu helemaal niet meer met elkaar buiten de tafel", schetste hij. En Van der Gijp heeft meer reden tot klagen. De hele uitzending wordt vanwege een draaiboek tot in de puntjes verzorgd.

Van der Gijp niet blij met voorgekauwd draaiboek

Van der Gijp geeft aan dat hij door de redactie van Vandaag Inside wordt gebeld over welke onderwerp hij ’s avonds wil aansnijden. "Dan vragen ze er ook bij wat ik erover ga zeggen", vertelt hij. "Dat is irritant, hè", haakt tafelgenoot Wim Kieft in. "Bij ons is het nu zo: Johan weet dus wat ik ga zeggen. Over Danny Makkelie, over Wouter Goes…"

Het zorgt ervoor dat Derksen zijn antwoord al klaar heeft, óf zelf over het onderwerp begint. "Hij weet wat ik ga zeggen. Ik vind dat klote. Ik heb liever dat hij spontaan op mij reageert", vindt Van der Gijp. "Vroeger was dat nooit. Maar nu wel. En dan wordt dat ook in het draaiboek geschreven. Hij weet wat ik ga zeggen. Da’s klote, da’s niks", oordeelt de tv-persoonlijkheid in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Van der Gijp vast gezicht van Vandaag Inside

Van der Gijp kan weten hoe het is. Hij is al sinds jaar en dag verbonden aan Vandaag Inside en al zijn voorgangers. De voormalig voetballer van onder meer PSV en Sparta Rotterdam vormt sinds 2008 een vast trio met Derksen en Genee. In 2011 verdween hij even van de buis vanwege een burn-out, wat ook in zijn bestseller Gijp staat beschreven.

Dat was ook het jaar dat Voetbal International, zoals het toen heette, de Gouden Televizier-Ring voor het eerst won. Sinds januari 2022 wordt er niet alleen meer over voetbal gepraat, maar over de dagelijkse gang van zaken zoals politiek, oorlogen en ander nieuws. De populariteit van het programma is gebleven, want halverwege oktober wonnen ze opnieuw de prestigieuze Nederlandse televisieprijs.