Nog maar een paar weekjes slapen en dan begint het WK voetbal. Liefst 104 wedstrijden worden afgewerkt, aangezien er een recordaantal van 48 landen meedoet. De duels zijn zoals gebruikelijk te zien bij de NOS. Maar de publieke omroep is een belangrijke samenwerking aangegaan met Talpa Network, waardoor Vandaag Inside en De Oranjezomer extra de moeite waard zijn om te bekijken.

De samenvattingen van alle duels op het WK zijn namelijk te zien bij de programma's van Talpa. Dat werd donderdagmiddag in een persbericht bekend gemaakt. "Hierdoor ontstaat er een brede en complementaire dekking van het WK-voetbal in Nederland", aldus de NOS. " Met deze samenwerking rondom het WK-voetbal laten NOS en Talpa Network zien dat samenwerking in een veranderend medialandschap mogelijk is om grote evenementen relevant en toegankelijk te houden."

Samenwerking tussen NOS en Talpa rond WK

In een eerder stadium probeerde de NOS een deel van de rechten van het WK te verkopen. Dat lukte niet. Nu is er deels een middenweg gevonden. " Uit de gesprekken is een samenwerking met Talpa ontstaan", vertelt Xander van der Wulp, hoofdredacteur van de NOS. De voor- en nabeschouwingen en analyses zullen gewoon daar te zien zijn.

"Talpa maakt aanvullend een tv-programma met samenvattingen. Zo vullen we elkaar aan en zorgen we dat het WK voor een zo groot mogelijk publiek te volgen is", schetst hij. Maarten Meijs, CEO van Talpa Network, is ook blij met de deal. " Door als commercieel mediabedrijf samen met de publieke omroep te werken, vergroten we niet alleen ons bereik, maar ook de impact van het WK-voetbal in Nederland", zegt hij.

Twee afleveringen per dag

De populaire programma's Vandaag Inside en De Oranjezomer krijgen dus een extra dimensie. Ook zullen Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee "veelal" twee keer per avond te zien zijn op SBS6 tijdens het WK. Dat geldt ook voor Hélène Hendriks en haar programma. VI Oranje is van donderdag tot en met donderdag te zien, vrijdag, zaterdag en zondag neemt Hendriks het over. Op de avond van de finale, zondag 19 juli, is Vandaag Inside Oranje te zien met Hendriks als tafelgast.

Nieuwe dagelijks programma rond WK

Talpa kondigt verder aan een nieuw dagelijks voetbalprogramma, Het Oranje Café, op SBS6 te gaan uitzenden. De presentatie ligt in handen van Sam van Royen, die met wisselende gasten WK-nieuws bespreekt.

Het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Nederland speelt in de groepsfase tegen Japan, Zweden en Tunesië. De finale is op 19 juli.

