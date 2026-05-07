104 voetbalwedstrijden kijken en er ook nog betaald voor krijgen. Het klinkt als een droombaan. Dat kan het worden voor één gelukkige. Televisiezender Fox Sports en vacaturesite Indeed hebben een opmerkelijke oproep geplaatst.

Ruim vijf weken voor de start van het grootste WK ooit kwam de unieke vacature online. De droombaan luidt: Chief World Cup Watcher. Omdat het mondiale eindtoernooi dit jaar voor het eerst in de geschiedenis is uitgebreid naar 48 deelnemende landen, worden er in totaal 104 wedstrijden afgewerkt. Ze zoeken één toegewijde voetbalfan die bereid is ze allemaal te bekijken. De beloning: 50.000 dollar (omgerekend 43.000 euro).

Het toernooi vindt plaats van 11 juni tot 19 juli. Het is dus een ruime maand werken voor degene die de functie krijgt. Hij of zij zal niet weggestopt worden in een of andere bezemkast. De standplaats voor deze ongebruikelijke baan is het legendarische Times Square in New York.

Droombaan voor WK voetbal

"De toegewijde kandidaat krijgt een unieke kans om elk verhaal, elk land en elk spannend moment van dichtbij te beleven en te vieren", aldus Robert Gottlieb, marketingdirecteur van Fox Sports, volgens persbureau DPA. De taak wordt extreem veeleisend tijdens de laatste ronde van de groepsfase. Dan worden maar liefst twaalf keer twee WK-wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. Hij of zij zal dus soms ogen te kort komen.

e geselecteerde fan is verantwoordelijk voor het volgen van elke minuut van het WK en zal tegelijkertijd content creëren voor sociale media tijdens het toernooi. Deze positie is volgens de vacature ideaal voor iemand "die het enthousiasme en de emoties van het toernooi in realtime kan vastleggen". Inzendingen kunnen tot 17 mei worden verstuurd naar Indeed, op 6 juni maakt Fox Sports de Chief World Cup Watcher bekend.

FOX, along with Indeed, is launching a nationwide search to fill the position of "Chief World Cup Watcher" 👀



— Yahoo Sports (@YahooSports) May 5, 2026

WK voetbal 2026

Op 11 juni is in Mexico de openingswedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Op 19 juli is de finale in New Jersey, in het MetLife Stadium - normaal gesproken thuisbasis van NFL-clubs New York Jets en New York Giants. Nederland zit in Poule F met Zweden, Tunesië en Japan.

