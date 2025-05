Vandaag Inside lacht oud-speler FC Groningen keihard uit om bizarre video: 'Pilletje kan verkeerd vallen'

Vol ongeloof zaten René van der Gijp, Johan Derksen, Wilfred Genee en gast Job Knoester naar de schermen te kijken tijdens de uitzending van Vandaag Inside dinsdagavond. Een nogal bizarre video van een oud-speler van FC Groningen werd getoond.

Evgeniy Levchenko is inmiddels 47 jaar oud en de voorzitter van de spelersvakbond van de Eredivisie. Maar in zijn tijd als profvoetballer was hij een nuttige middenvelder van onder andere FC Groningen, Willem II en Vitesse. Hij kwam tot 177 duels in de Eredivisie, maar liet zich op zijn eigen Instagram van een opvallende kant zien. Hij was aan het praten en zingen met schapen. Zie de video's onderaan dit artikel.

'Pilletje kan verkeerd vallen'

"Wat is dit nou precies?", begint presentator Genee na het zien van de beelden. "Van der Gijp schiet keihard in de lach. "Zo'n pilletje kan weleens verkeerd vallen. Weet ik veel wat dit is. Dit is echt een gekkie", is hij het met talkshowgast Knoester eens. "Natuurlijk is het een gek. Dit is om aandacht schreeuwen."

'Dorpsidioot'

Volgens Derksen ziet Levchenko eruit als 'de nieuwe Arie Boomsma'. "Deze meneer zit normaal gesproken toch de oorlog in Oekraïne (Levchenko is een geboren Oekraïner en getrouwd met bekende landgenoot én BN'er Victoria Koblenko, red.) heel serieus te analyseren? Nu zit hij daar als een of andere dorpsidioot." De mannen van VI konden maar moeilijk stoppen met lachen, maar dat was snel voorbij toen Derksen met een nieuwe grap probeerde de lachsalvo's door te zetten. Het viel stil en Genee ging snel naar het volgende onderwerp.

Voorzitter spelersvakbond

Levchenko is al jaren de voorzitter van de spelersvakbond van de betaald voetballers in Nederland. Zo bemoeide hij zich met onder andere het kunstgrasvraagstuk, het overvolle speelschema en de transferperiodes. In 2012 beëindigde hij zijn carrière als profvoetballer in Autralië. Hij speelde elf wedstrijden bij Adelaide United, toen het daarna klaar was. Hij speelde in totaal 319 duels, waarin hij 47 keer scoorde. Hij is ook nog achtvoudig international van Oekraïne. Check zijn bizarre video's hieronder.