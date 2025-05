René van der Gijp verbaast zich over virale video van dronken Ronaldo: 'Wat een circus joh'

De beelden van een dronken Ronaldo verbazen ook René van der Gijp. Bij Vandaag Inside ging de virale video ook nog eens rond en de oud-voetballer kon zijn ogen niet geloven. De Braziliaanse ex-topspits koos ervoor om zijn club Real Valladolid niet te steunen tegen FC Barcelona, maar 'lekker te tafelen met een drankje in Madrid'.

Ronaldo moest door blessures aan zijn knieën vroegtijdig stoppen met topvoetbal, maar is inmiddels ook alweer een flinke tijd eigenaar van de Spaanse club Real Valladolid. Terwijl 'zijn' club tegen het grote FC Barcelona speelde, zat Ronaldo doodleuk in de Spaanse hoofdstad. Daar werd hij dronken gespot toen hij uit een restaurant kwam gewankeld. Vooral de mannen om de Braziliaan heen, vielen Van der Gijp op.

Circus

"Hij heeft weer een paar gasten met handdoeken erbij die hem af kunnen dekken. Het is toch ook een circus joh. Het is allemaal geen gezicht. Voor hoeveel geld heeft hij die club gekocht? Dertig miljoen? Ook een hoop geld." Volgens VI-presentator Wilfred Genee willen de fans van Valladolid massaal van Ronaldo als eigenaar af en heeft de ex-topspits inmiddels ook wel oren naar een afscheid van de mislukte samenwerking.

'Die Brazilianen kunnen lekker drinken'

Ronaldo volgt met zijn openbare dronkenschap een aantal beruchte landgenoten. Van der Gijp speelde bij PSV met een uitzondering op die regel. "Romario dronk nooit. Maar ik zie nog weleens Adriano voorbij komen. Dat is wel een beetje een sneu verhaal." Genee heeft medelijden met die andere ex-topspits die in de goot belandde. "Maar die heeft het wel naar zijn zin hoor. Die Brazilianen kunnen lekker drinken hoor. Ik zie hem ook altijd vrolijk over straat lopen daar (in de sloppenwijken in Brazilië, red.). Die begint niet met koffie 's ochtends", verzekert Van der Gijp grinnikend.

Protest

De club van Ronaldo, Valladolid dus, is al gedegradeerd uit La Liga. De Spaanse laagvlieger speelde een dramatisch seizoen en vloog er ook nog eens uit in de beker tegen een derdedivisionist. In de wedstrijd tegen FC Barcelona hadden de fans duizenden valse briefjes geld gedrukt om hun onvrede te uiten over Ronaldo als hun eigenaar.