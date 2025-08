Kickbokslegende Badr Hari heeft zijn vechtsportcarrière al een tijdje op een lager pitje gezet. Dus heeft hij genoeg tijd over om met zijn kinderen en nieuwe vlam op vakantie te gaan. Hari keerde terug naar zijn roots en deelde ervan foto's op Instagram.

Hari's laatste gevecht vond plaats in oktober 2023 tijdens GLORY 89, waar hij verloor van Uku Jürjendal. Sindsdien is het stil in de ring, maar niet daarbuiten.

Hari trainde in 2025 opnieuw met zijn oude coach Mike Passenier, wat speculaties over een comeback aanwakkerde. Tegelijkertijd bouwt hij aan zijn sportschoolketen Punch by Badr Hari in Marokko, waar hij jong talent begeleidt. Fysiek is hij opvallend afgevallen, wat tot zowel bewondering als bezorgdheid leidt onder fans.

Nieuwe vriendin

De 40-jarige Hari zou sinds dit jaar samen zijn met de veertien jaar jongere Eefje Plet, die eerst de oppas was van zijn kinderen. Wat eerst geruchten waren, wordt steeds vaker bevestigd door het kersverse koppel. Zij plaatsen meer en meer content van elkaar. Zo ook nu. De Marokkaans-Nederlandse vechter deelde een reeks foto's op Instagram van hun avontuur in Marokko.

'Dit en ons', zette Hari met een bruin hartje als bijschrift bij de tien foto's. Elhamdulillah stond erbij, ofwel: God zij dank. De kickbokslegende deelde beelden van zijn kinderen, de omgeving en zijn vriendin.

Liefdesleven Hari

Naast zijn roemruchte carrière in de ring kent ook het liefdesleven van Badr Hari de nodige ups en downs. Hij was samen met Estelle Cruijff, de nicht van voetbalicoon Johan Cruijff, en vijf kreeg kinderen met Daphne Romani. Na een knipperlichtrelatie trouwde Hari in 2016 met haar. Het huwelijk strandde in 2024, maar ze bleven het nieuws halen.

Begin 2025 kwam Hari opnieuw negatief in het nieuws: hij werd gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn ex-partner. Kort daarna kwamen de eerste geluiden dat hij samen zou zijn met Eefje Plet, de voormalige babysitter. Met haar lijkt Hari weer helemaal gelukkig.