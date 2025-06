Na het succesvol verdedigen van zijn wereldtitel bij Glory werd Rico Verhoeven direct gevraagd naar zijn volgende tegenstander. Tijdens de persconferentie viel opvallend vaak de naam van Badr Hari. Komt er nog een afsluitende clash tussen de twee zwaargewichten? In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de mogelijkheden én de zin ervan.

Uiteraard komt het gevecht tussen Verhoeven en Artem Vakhitov ook ter sprake. Hoog en Van As vonden het duel niet bepaald spectaculair. “Een saaie pot”, noemt Hoog het. “Maar aan de andere kant: hij heeft wel weer gewoon die wereldtitel.”

Gevecht met Badr Hari?

Van As viel vooral iets anders op: “Ik vond het opvallend hoeveel interviews over zijn afscheid gingen. Alsof iedereen al bezig is met z’n laatste wedstrijd.” Ze verwijst naar een vraag van een journalist, die suggereerde dat een afscheid tegen Badr Hari misschien een mooie afsluiter zou zijn.

“Ik kan me voorstellen dat zulke vragen ook best irritant zijn”, zegt Van As. “Dat hij denkt: waarom focussen jullie op mijn afscheid terwijl ik net kampioen ben geworden? Maar hij bleef er wel rustig onder, met wat humor en een grapje.”

Verhoevens grappige antwoord

Ze vervolgt: “Tussen neus en lippen door zei hij ook nog: ‘Je wilt als Badr zijnde toch altijd afscheid nemen met een overwinning?’ Dat vond ik dan wel weer grappig.”

Commercieel

Hoog zegt stellig: “Dat is toch ook geen gevecht meer? Ik bedoel, Badr Hari was natuurlijk een hele tijd geleden onwijs goed. Toen was het wel een gevecht, maar nu niet meer. Commercieel gezien is het wel heel interessant.”

“Die zaal is natuurlijk binnen no-time uitverkocht. Iedereen wil die clash nog een keer zien,” zegt Hoog. Van As knikt: “Ze hebben allebei nog steeds hartstikke veel fans.”

“Mega veel zelfs. Dus commercieel wordt het absoluut een gigantisch evenement”, vat Hoog samen. “Maar puur sportief gezien is het geen echte strijd meer.”

Ophef over tegenstander Verhoeven

Ook de ophef rondom Verhoevens tegenstander komt aan bod. Vakhitov was namelijk zo’n 30 kilo lichter dan Verhoeven, iets wat leidde tot veel kritiek voorafgaand aan het gevecht. Van As vraagt zich af of Rico zo’n mismatch nog een keer zal aangaan.

“Ik denk niet dat hij wéér voor een kleinere en lichtere tegenstander kiest”, zegt Hoog. “Na al die kritiek wil hij dat niet nog een keer.” Van As sluit af: “Nee, dat lijkt me ook niet. Maar goed, we gaan het zien. Hij is in ieder geval weer wereldkampioen.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: Femke Bol’s recordrace, Max Verstappen op het podium in Calgary én Glory 100, met de gruwelblessure van Jamal Ben Saddik en de titelwinst van Rico Verhoeven. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: