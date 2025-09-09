Mats Hummels was jarenlang een van de grote namen in het Duitse elftal, maar afgelopen weekend keek hij vanaf de tribunes toe tijdens de interland tegen Noord-Ierland. De verdediger nam onlangs afscheid als profvoetballer en werd bij het duel van het nationale team nog eens in het zonnetje gezet. Het was echter zijn nieuwe vriendin die voornamelijk de aandacht trok en dat is pikant na een eerdere rol rond de ex van Hummels.

Hummels speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor topclubs Borussia Dortmund en Bayern München. Daar speelde hij dusdanig goed dat hij ook nog 78 keer uitkwam voor het Duitse elftal. Het grootste succes boekte hij met zijn land in 2014 door het WK voetbal te winnen. Hummels speelde een grote rol in dat succes door twee doelpunten te maken en hij werd ook gekozen in het team van het toernooi.

Aan alles komt echter een einde en dat geldt ook voor de loopbaan van Hummels. Hij speelde in 2023 zijn laatste interland en besloot na een teleurstellend seizoen bij AS Roma afgelopen zomer zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen te hangen. Dat was voor de Duitse bond reden om hem voor het duel tegen Noord-Ierland (3-1 winst) te eren.

Jongere vriendin straalt bij afscheid Hummels

De 36-jarige Hummels kreeg uit handen van Bernd Neuendorf, voorzitter van voetbalbond DFB, en technisch directeur Rudi Völler een cadeau voor de wedstrijd. Daarop stonden zijn verdiensten voor het Duitse team. Ook zongen de fans hem toe en was er een spandoek om Hummels te bedanken.

De ex-topvoetballer keek vervolgens vanaf de tribunes toe en werd veelvuldig in beeld genomen door de regie. Dat had echter ook te maken met het feit dat hij zijn nieuwe (en veel jongere) vriendin had meegenomen. Model Nicola Cavanis, die tien jaar jonger is dan Hummels, stal namelijk de show.

Zoontje ook aanwezig na rel rond ex-vrouw

De camera's spotten ook een andere bijzondere gast naast de voormalig verdediger, want zoontje Ludwig was namelijk ook van de partij. Hummels was van 2015 tot en met 2022 getrouwd met zijn inmiddels ex-vrouw Cathy en in 2018 beviel zij van hun zoon. Cathy en Ludwig waren onlangs nog het middelpunt van een enorme rel.

Hummels werd vanwege zijn pensioen bij een oefenwedstrijd van Borussia Dortmund, de club waar hij jarenlang speelde, al in het zonnetje gezet. Cavanis was aanwezig, maar zoon Ludwig niet en dat zette kwaad bloed bij de ex van de voetballer. Zij beklaagde zich via Instagram over het feit dat de jongen in de krant moest lezen over het afscheid van zijn vader doordat hij helemaal niet uitgenodigd was. Het leidde tot een enorme rel in Duitsland.

Cathy liet enkele dagen later weten dat Hummels zijn excuses had aangeboden en dat de kou weer uit de lucht is. Ludwig kon daardoor met eigen ogen zien hoe zijn vader werd bedankt voor bewezen diensten door de Duitse voetbalbond.