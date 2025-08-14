Duitse topvoetballer Mats Hummels nam afgelopen weekend afscheid van zijn profcarrière bij Borussia Dortmund. Daarna ontstond een grote rel, vanwege een boos bericht van zijn ex-vrouw Cathy. Inmiddels heeft Hummels gereageerd.

Cathy was niet blij dat zij en Ludwig, de zevenjarige zoon van haar en Hummels, niet aanwezig mochten zijn bij het afscheid in een vol stadion tijdens de oefenwedstrijd van Dortmund tegen Juventus. Dat liet ze duidelijk merken via een bericht op Instagram.

Ze deelde op Instagram een foto van de voorpagina van een krant waarop Hummels heel groot staat afgebeeld. Haar zoontje heeft een pet op en leest de krant. 'Iemand heeft mijn pet gestolen en moest over zijn vaders afscheid lezen zodat hij tenminste weet hoe het was', schrijft Cathy cynisch bij de foto. Zij vierden vakantie aan de andere kant van Duitsland.

Jongere vriendin

Dat de nieuwe, veel jongere vriendin van Hummels wel aanwezig was, schoot bij Cathy helemaal in het verkeerde keelgat. De 36-jarige Hummels is al een tijdje samen met het tien jaar jongere model Nicola Cavanis.

Even later gaf Cathy nog wat extra uitleg over de situatie. "Voor de duidelijkheid: we missen de afschedswedstrijd van Mats Hummels niet expres. Ik heb zelfs een extra krant voor mijn zoon achtergelaten zodat hij alles nog een keer kan lezen. De reden waarom we er niet zijn is simpel: we waren niet uitgenodigd en wisten er zelfs niet van. We genieten nu weer van onze familievakantie. Gefeliciteerd met je buitengewone carrière."

Verzoening

Nu geeft ze een nieuwe update via Instagram. Hummels heeft inmiddels contact met haar opgenomen en gereageerd op het voorval. "Mats heeft zijn excuses aangeboden aan hem", zegt ze over zoon Ludwig. "Dus ik ben ook gerustgesteld. Het was een ongelukkige situatie, maar het is nu uitgepraat."

Cathy wil ook nog wat kwijt over haar felle reactie. "Ik ben net een leeuwin. Als mijn zoon onrecht wordt aangedaan, zal ik voor hem vechten. Hij is mijn alles."

Hummels kreeg aan het begin van deze eeuw een relatie met Cathy. Ze brak tijdens hun relatie door als verslaggever, presenteert programma's en is inmiddels ook een influencer. Het stel ging in 2022 uit elkaar

Voetbalcarrière

Hummels begon in de jeugd van Bayern München, maar brak door bij Dortmund onder coach Jürgen Klopp. Hij werd met de club tweemaal kampioen en haalde in 2013 de Champions League-finale. In 2016 verkaste hij naar Bayern, maar drie jaar later keerde hij weer terug bij Dortmund. Met die club verloor hij in 2024 nog een keer de Champions League-finale. Hummels speelde vorig seizoen voor AS Roma en besloot daarna om een punt achter zijn loopbaan te zetten.

De verdediger pwas ook jarenlang een vaste waarde in het Duitse elftal en won met de nationale ploeg in 2014 het WK in Brazilië. Hij speelde tussen 2010 en 2023 in totaal 73 interlands en scoorde daarin vijf keer. Twee van die doelpunten maakte hij tijdens het gewonnen WK.