Absoluut dartsicoon (30) kondigt tijdelijk pensioen aan: 'Ik moet aan mijn gezondheid werken'

Fallon Sherrock heeft aangekondigd dat ze volgend jaar een pauze van het darts neemt. De dertigjarige Engelse wil werken aan haar gezondheid, maar dit jaar wil ze nog vlammen en het liefst het WK darts halen waar ze eerder zo schitterde.

Tegenover Onlinedarts.com bevestigt Sherrock dat er een carrièrepauze aan zit te komen. "Ik wil elke dag een paar uur trainen, maar daar heb ik gewoon de energie niet voor. Ik heb zelfs een aantal demonstratietoernooien moeten afzeggen omdat ik mijn kracht goed moet verdelen. Dat doet pijn, want eigenlijk wil ik juist zoveel mogelijk spelen. Hopelijk kan ik binnen enkele jaren weer voluit voor mijn dartscarrière gaan."

Voor Sherrock blijft haar gezondheid opspelen als ze wedstrijden moet spelen op het hoogste niveau. "Ik weet welk niveau ik kan halen, maar dan moet ik volledig fit zijn. Volgend jaar wil ik sowieso een pauze inlassen, maar dit jaar wil ik graag nog de Grand Slam of Darts en het WK darts halen. Ook al ben ik niet 100 procent, daar wil ik me wel alsnog voor inzetten."

Gezondheid

Sherrock kampt al sinds haar geboorte met nierproblemen, waardoor ze zware medicatie nodig heeft. Haar nieren hebben nog maar 23 procent van hun capaciteit. "En bij 15 procent moet ik aan de dialyse. Ik moet dus medicijnen blijven slikken en mijn nieren optimaal houden door veel water te drinken", zei Sharrock eerder tegen Engelse media. Door de medicijnen krijgt de Engelse af en toe ook een opgezwollen hoofd.

Dit is waarom dartster Fallon Sherrock soms een opgezwollen gezicht heeft Fallon Sherrock is om meerdere redenen een blikvanger tijdens het WK darts. Zij is na Noa-Lynn van Leuven de tweede en laatste vrouwelijke darter in Alexandra Palace. De Engelse (30) doorbrak vijf jaar geleden het glazen plafond door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het PDC WK. Maar de laatste jaren is haar vorm tanende en dat heeft onder meer te maken met fysieke problemen.

WK darts

In 2019 kreeg Sherrock bekendheid bij alle dartsfans toen ze een geweldige reeks neerzette op het WK darts. Ze won in de eerste ronde van Ted Evetts en in de tweede van Mensur Suljovic, waarna ze in de derde ronde wel ten onder ging tegen Chris Dobey. Na het WK in 2019 ging haar vorm bergafwaarts. Op dit moment doet haar vriend Cameron Menzies het een stuk beter. De Schot gooit regelmatig hoge ogen op toernooien, maar viel op het laatste WK weer enorm tegen toen hij werd uitgeschakeld door Leonard Gates.