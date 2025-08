Lamine Yamal vierde onlangs zijn achttiende verjaardag. Voordat hij officieel volwassen werd, maakte hij indruk binnen de lijnen. Maar ook zijn gedrag daarbuiten haalt regelmatig het nieuws. Ook nu weer.

In het begin van de zomer was de toen nog zeventienjarige Yamal op vakantie met de 29-jarige influencer en OnlyFans-ster Fati Vazquez. Beiden beten ze van zich af na vermeende geruchten over een relatie. "Single en gelukkig, dit is Brazilië", schreef Yamal bij een reeks foto's op Instagram toen hij weer in een ander deel van de wereld was.

Vazquez ontving veel haatreacties, waarop ze actie ondernam. "Ik krijg doodsbedreigingen, wordt een pedofiel genoemd, krijg beledigingen binnen. Het is allemaal te veel. Het grijpt ook mijn familie intensief aan. Ik zou er nog wel meer over willen zeggen, maar de beledigingen zijn gewoon te heftig", zo reageerde ze.

Identieke kusafdrukken

De geruchtenmolen begon te draaien toen Yamal een foto op sociale media deelde met een rode kusafdruk op zijn wang. Kort daarna plaatste de Argentijnse zangeres Nicki Nicole (24) een foto van haar vriendin met een identieke kusafdruk, ook op haar wang. De Spaanse roddeljournalist Javi de Hoyos deelt op TikTok meer details over de vermeende romance.

Hij beweert dat Yamal en het mysterieuze meisje elkaar kusten, enkele dagen na zijn controversiële feestje: "Dit meisje vertelde me dat er op Yamals verjaardagsfeestje niets gebeurde, maar dat er wel veel geflirt werd. Echter, enkele weken later, op 24 juli, gingen ze samen naar een beachclub, kusten elkaar en verlieten de club samen om vier uur 's ochtends," aldus Ojos.

Zangeres gooit extra olie op het vuur

De journalist daagde Yamal en de zangeres vervolgens publiekelijk uit om zijn verhaal te bevestigen of te ontkennen: "Nicki, Lamine, als jullie samen zijn, geef dan een teken in de volgende video die jullie plaatsen - knipoog als er iets speelt." En inderdaad, kort daarna plaatste zij een video op TikTok waarin ze het nummer The Boy Is Mine zingt en aan het einde van de clip recht in de camera knipoogt.

Achtergrond op telefoon

Volgens De Hoyos heeft Yamal zelfs de zangeres al op zijn achtergrond van zijn telefoon. "We zien een paar stenen achter hem die dezelfde zijn als de dag dat ze die foto plaatste, dus het zou een foto zijn die hij heeft genomen en die vanaf dat moment als haar achtergrond is opgeslagen", beargumenteerde hij.

Bekende Argentijnse zangeres

Nicki Nicole is een van de meest opvallende stemmen van de Latijns-Amerikaanse muziekscene. Ze heeft miljoenen volgers op Instagram en miljoenen luisteraars iedere maand op Spotify. Nicole combineert rap, pop en R&B en veroverde daarmee met name Zuid-Amerika, maar ook internationale podia.