Lamine Yamal is op 18-jarige leeftijd al één van de beste spelers ter wereld en bij die status komt een hoop geld, roem en aandacht kijken. Na een veelbesproken verjaardagsfeestje is het de vraag of het supertalent van FC Barcelona daar wel mee om kan gaan. Oud-tophockeyster Ellen Hoog vindt dat zijn omgeving in moet grijpen, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl podcast die ze deze week maakt met voormalig handbalster Tess Lieder-Wester.

Lieder-Wester vervangt deze week Naomi van As in de podcast en legt aan Hoog de stelling 'De omgeving van Lamine Yamal moet nu ingrijpen om hem op het rechte pad te houden' voor. "Eens", reageert Hoog resoluut.

De voetballer kwam onder vuur te liggen doordat hij voor zijn achttiende verjaardag een feestje hield met veel vrouwen en het Spaanse Openbaar Ministerie stelde zelfs een onderzoek in aangezien er mensen met dwerggroei van de partij waren.

Justin Bieber en Britney Spears

Het wilde gefeest is volgens Hoog echter niet het grootste probleem: "Het gaat erom dat hij zo jong in de publiciteit is gekomen. Hij verdient bakken met geld. Als je dat niet goed begeleidt, kan het de verkeerde kant op gaan. Dat zie je bij voetballers, maar ook bij artiesten als Justin Bieber en Britney Spears. Die zijn op zo'n jonge leeftijd in een wereld gekomen waar we ons geen voorstelling van kunnen maken."

"Yamal kan nergens over straat en niets doen of het staat weer in het nieuws. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat hij een omgeving om zich heen creert die heme met beide benen op de grond houdt, want het kan niet anders dat je af en toe de lucht in stijgt", vervolgt de tweevoudig olympisch kampioen hockey.

Plan voor jonge spelers

Lieder-Wester komt met een plan om de spelers te helpen: "Je zou kunnen zeggen als club: tot je 21 bent, je prefrontale cortex is ontwikkeld en je puberprein niet meer de overhand heeft, storten we 20 procent van je salaris op een rekening dat je uit kan geven en 80 procent zetten we apart."

Hoog ziet dat wel zitten en haalt een ander voorbeeld uit de sportwereld aan: "Dan is hij wat ouder, volwassener en is hij al gewend aan zijn status en alle aandacht. Dat is hetzelfde met Luke Littler. Hij werd wereldkampioen toen hij 17 was, dus toen hebben ze het bedrag opzij gezet tot hij 18 werd."

Yamal lijkt op Neymar

De voormalig handbalster snapt wel dat het heel moeilijk is voor Yamal om met alle aandacht om te gaan: "Zeker op zijn leeftijd met alle deuren die open gaan. In eerste instantie denk je: ik wil het allemaal. En dat is begrijpelijk."

"Het is natuurlijk wel een mannetje met zijn maniertjes", weet Hoog. "Daar heeft Rafael van der Vaart weleens iets over gezegd en daar ging hij dan weer op reageren. Dat je denkt: laat lekker! Hij heeft wel iets weg van Neymar en dat is geen gebalanceerde jongen. Ik hoop dat hij met die roem om kan blijven gaan, want het is een geweldige speler."

Beluister de podcast

Met dit keer voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester in plaats van Naomi van As, bespreekt tweevoudig wereld- en olympisch kampioen hockey Ellen Hoog de afgelopen sportweek. Met natuurlijk aandacht voor Mathieu van der Poel, het bizarre feestje van Lamine Yamal en de opvallende operatie van turnfenomeen Simone Biles. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: