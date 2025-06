Zwemster Luana Alonso werd wereldwijd bekend na een schandaal op de Olympische Spelen van 2024. Wat er exact gebeurd is, weten alleen zij en de Paraguayaanse ploeg, maar de verhalen gaan dat ze wegens 'ongepaste sfeer' naar huis werd gestuurd. Inmiddels is de voormalig zwemster een soort influencer en voor al haar volgers heeft ze nieuws.

De 21-jarige Alonso was op een feestje toen ze plots begon te huilen om haar ex. Dat zegt ze in een video op TikTok, waarin ze min of meer onthult zwanger te zijn. Dat verduidelijken de hashtags #pregnancy en #singlemomlife. "Als je ziet dat mijn mascara helemaal uitgelopen is, komt dat omdat ik gisteren in de club om mijn ex heb gehuild. Ik weet het, ik ben belachelijk, maar ach, dingen gebeuren...", vertelt ze.

"Laten we zeggen dat het hormonen zijn", sluit ze af in de video die sinds zondag online staat. De TikTok is inmiddels bijna 100.000 keer bekeken en in de reacties regent het steunbetuigingen aan het adres van de aanstaande moeder. 'Ik weet zeker dat je hier doorheen komt, zelfs op de dagen dat het lijkt alsof je het niet kunt', is een van de hartverwarmende comments.

'Slechte moeder'

In andere TikToks noemt Alonso haarzelf een "slechte moeder". Ook beantwoordt ze vragen waarom ze doorgaat met de zwangerschap. "Het druist in tegen mijn waarden. Als ik me voldoende bewust was van wat ik deed, moet ik ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van mijn daden."

Waarheid over olympische rel

Door de zwangerschap lukt het Alonso niet meer om te trainen in het zwembad. Dat terwijl ze onlangs nog haar terugkeer aankondigde, alleen niet op het hoogste niveau. Ook nam ze eindelijk het woord over de veelbesproken olympische rel. "Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar ik overweeg serieus juridische stappen tegen de tijdschriften en mediakanalen die valse geruchten verspreiden, zoals dat ik uit het olympisch dorp zou zijn gezet. Echt? Wie verzint zoiets?", vroeg ze zich af.

Ze sloot haar bericht af door te zeggen dat dit verhaal nog een staartje gaat krijgen: "Ik zal binnenkort een filmpje plaatsen waarin ik alles duidelijk aankaart. Maar even serieus, dit zijn wilde leugens die invloed hebben op mijn leven en daarom heb ik besloten om mijn leven op een lager pitje te zetten."