Veelbesproken ring-girl bij Jake Paul vs. Mike Tyson steelt de show bij wereldberoemd festival

Jake Paul maakt niet alleen zichzelf, maar ook de mensen om hem heen wereldberoemd. Dat geldt zeker voor een van de ring-girls bij het gevecht met Mike Tyson. De inmiddels veelbesproken Sydney Thomas heeft nu opnieuw de show gestolen, maar dan op een compleet andere locatie.

Thomas (21) had al enige bekendheid voor het gevecht, maar haar volgersaantal op Instagram schoot na het avondje tussen Paul en Tyson door het dak. De blonde vrouw kreeg honderdduizenden volgers bij. De teller staat inmiddels op 894.000. En al die fans konden zien hoe zij aan het genieten was op een wereldberoemd festival.

Thomas is namelijk bij Coachella, waar deze editie grote headliners als Lady Gaga, Green Day, Post Malone en Travis Scott optreden. Het zesdaagse muziekfestival in Californië geldt als een van de bekendste ter wereld.

Zij heeft een speciale boodschap voor haar volgers op Instagram, die ze verwendt met meerdere foto's en selfies: 'Leg je telefoon neer en leef!' Eén oplettend iemand in de reacties vraagt zich af: 'Je telefoon neerleggen? Hoe kom je dan aan al die foto's?'

Overvolle DM's

Thomas verwierf een groot deel van haar bekendheid dus door haar rol als ringmeisje. Ze wordt op Instagram ook gevolgd door de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam, vriendin van Paul. "Mijn DM's zitten helemaal vol momenteel", vertelde Thomas achteraf. Ze was blij met alle aandacht, maar zag dit totaal niet aankomen. "Ik wist dat er veel aandacht zou zijn, maar ik had geen idee dat al die aandacht zich zou richten op een ring-girl en dat die de ster van de avond zou worden. Dat was niet eens een gedachte die in mijn hoofd zat toen ik hier aan begon."

Toekomstplannen

Later kwamen haar volgers ook meer te weten over haar toekomstplannen. Thomas vertelt dat ze eerst haar studie wil afronden, maar dat ze al een duidelijk idee heeft wat ze daarna wil doen. "Ik wil een eigen bedrijf opzetten. Als ik ben afgestudeerd heb ik een diploma in management en ondernemerschap. Ik zou ook graag doorgaan met mijn werk in de sport en het boksen. Ik heb echt een ondernemersgeest." Thomas verwacht in de komende jaren af te studeren aan de universiteit in Alabama.