Topkickbokser Jamal Ben Saddik had op tweede kerstdag een bijzondere ontmoeting. Het Marokkaans-Belgische zwaargewicht liep Patrick Kluivert tegen het lijf en ging met hem op de foto.

Ben Saddik werd de afgelopen maand regelmatig besproken in het nieuws vanwege zijn veroordeling voor ontvoering. Het zwaargewicht van Glory werd door de rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Hij gaat vermoedelijk in hoger beroep.

In juni werd Ben Saddik in hoger beroep in een andere zaak ook veroordeeld tot veertig maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens witwassen. Desondanks is de kickbokser nog altijd op vrije voeten, wat hem de mogelijkheid bood om de onlangs ontslagen bondscoach van Indonesië te ontmoeten.

'Een levende legende'

Waar de ontmoeting tussen de twee precies plaatsvond, is onduidelijk, al rijst het vermoeden dat dit in Marokko was, waar op dit moment de Afrika Cup plaatsvindt. Ben Saddik plaatste namelijk een foto in zijn verhaal op Instagram waarop hij samen met Fouzi Lekjaa, voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, te zien was.

‘Ik had de eer om Lekjaa te ontmoeten’, schreef Ben Saddik daarbij. ‘Als trotse Marokkaan geloof ik dat sport de kracht heeft om ons te verbinden, of dat nu op het veld is of in de ring. We zijn één land en één hart.’ Enkele uren later plaatste de kickbokser opnieuw een foto in zijn verhaal op Instagram, ditmaal samen met Kluivert. ‘Een levende legende en een ware inspiratiebron’, aldus Ben Saddik.

Glory

Het is nog onduidelijk of Ben Saddik ooit nog te bewonderen zal zijn in de ring bij Glory. In gesprek met deze site vertelde Glory-ceo Marshall Zelaznik onlangs te wachten op meer informatie, alvorens de organisatie een keuze maakt over Ben Saddiks toekomst bij Glory.

"We hebben advocaten in België ingeschakeld om de benodigde informatie te verzamelen en ons te adviseren over de situatie. We zijn dit dus nog aan het evalueren. Voor nu zijn er in elk geval geen plannen om Jamal in 2026 te laten vechten. We willen eerst meer informatie", aldus Zelaznik.