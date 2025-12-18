Nadat Rico Verhoeven Glory heeft verlaten, is ook de toekomst van Jamal Ben Saddik bij de prestigieuze kickboksorganisatie onzeker. Het zwaargewicht werd recentelijk veroordeeld voor ontvoering en gaat vermoedelijk in hoger beroep. "De beschuldigingen tegen hem zijn wel erg serieus", vertelt Glory-baas Marshall Zelaznik in gesprek met Sportnieuws.nl.

Ben Saddik is één van de prominente kickboksers binnen de zwaargewichtdivisie van Glory. Afgelopen februari keerde hij na een langdurige schorsing terug in de ring. In de derde ronde schopte The Goliath Uku Jürjendal tegen het canvas in een uitverkochte RTM Stage (Ahoy).

"Hij had toen al enkele lopende strafzaken, waaronder een hoger beroep", vertelt Zelaznik in gesprek met Sportnieuws.nl. “Dat ging echter niet over ernstige geweldsincidenten. Niet dat het daardoor minder ernstig was, maar het was voor ons voldoende om hem te blijven steunen en hem gevechten te laten doen."

'Toen schrokken we'

Onlangs werd Ben Saddik opnieuw veroordeeld in een andere strafzaak. Hoewel de verwachting is dat hij in deze zaak in hoger beroep zal gaan en dit proces waarschijnlijk de nodige tijd in beslag zal nemen, weet Zelaznik nog niet of de markante kickbokser volgend jaar zal terugkeren in de ring bij Glory.

"We wisten dat hij werd onderzocht, maar alles wat we hoorden was dat hij nergens bij betrokken was en dat er geen bewijs tegen hem was. Toen we hoorden dat hij schuldig was bevonden aan ontvoering, schrokken we. Een ontvoering is natuurlijk een ernstig misdrijf, dus dat baart ons grote zorgen", aldus de ceo.

Advocaat

Zelaznik is zelf advocaat in de Verenigde Staten. "Daarom ben ik extra geïnteresseerd in het proces, omdat ik mijn eigen expertise kan gebruiken om de zaak te interpreteren en na te gaan wat de risico’s zijn. Maar het rechtssysteem in België werkt anders", legt hij uit.

"Tot nu toe beschikken we alleen over informatie uit de media en uit het contact met mensen uit Jamals team", vervolgt de ceo. "We hebben advocaten in België ingeschakeld om de benodigde informatie te verzamelen en ons te adviseren over de situatie. We zijn dit dus nog aan het evalueren. Voor nu zijn er in elk geval geen plannen om Jamal in 2026 te laten vechten. We willen eerst meer informatie."

Hoger beroep

Het team rondom Ben Saddik lijkt vertrouwen te hebben in het hoger beroep, vertelt Zelaznik. "Zij zijn van mening dat de veroordeling voor zijn betrokkenheid bij de ontvoering onterecht is en willen daarom in hoger beroep. Ik geloof in gerechtigheid, maar de beschuldigingen tegen hem zijn wel erg serieus." Het blijft dan ook onzeker of de 35-jarige zijn laatste partij bij Glory al heeft gevochten.