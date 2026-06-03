Niels Wennemars was de afgelopen week wereldnieuws toen hij meedeed aan een ludieke sportwedstrijd in Engeland. De jongste zoon van schaatsicoon Erben Wennemars heeft de smaak inmiddels behoorlijk te pakken. Hij kondigde aan mee te doen aan een nieuwe uitdaging op een groot Nederlands sporttoernooi.

De beelden van Niels Wennemars gingen afgelopen week vrij viraal op het internet. Hij deed in Engeland mee aan de beruchte kaasrolwedstrijd op de steile Coopers Hill in Blockworth. Verrassend genoeg won hij ook nog, waarna hij zowel bij de BBC als in Nederlandse programma's verscheen. Zijn status als influencer is inmiddels behoorlijk toegenomen.

Nieuwe uitdaging

Inmiddels heeft de 21-jarige Zwollenaar ruim 145 duizend volgers op Instagram en ook op TikTok doet hij het goed. Dat maakt hem ook voor bekende evenementen een interessante gast, waardoor niet vader Erben of broer Joep Wennemars maar Niels zich op mag maken voor een spannende uitdaging.

Wennemars zal komend weekend meedoen aan de challenge Beat the Pro op de KLM Open. Bij het grootste golftoernooi van Nederland is het een jaarlijkse traditie om enkele bekende namen een wedstrijd te laten spelen tegen een professionele golfer. Hij hoopt op nieuw succes, al is het nog maar de vraag hoe goed hij overweg kan met een golfclub. Zijn uitdaging zal plaatsvinden op vrijdag 5 juni.

De hele familie Wennemars staat bekend als enorm sportief. Oudste zoon Joep doet mee in de mondiale top bij het langebaanschaatsen, in navolging van Erben. Ook het schaatsicoon is nog erg actief en deed onlangs nog mee aan een Hyrox-wedstrijd in Thialf. Niels houdt dan weer veel van extreme sporten zoals motorcross en off-piste skiën. Vrijdag zal hij echter zijn rust moeten bewaren tijdens het golfen.

KLM Open

De KLM Open is het meest bekende golftoernooi van Nederland en trekt jaarlijks veel wereldtoppers aan. Komend weekend staat alweer de 106de editie van het evenement op het programma. Voor de vierde keer vindt het toernooi plaats op de Amsterdamse golfbaan The International. Namens Nederland doen Joost Luiten, Darius van Driel en Mike Toorp mee. Voetbalicoon Ruud Gullit is één van de gezichten van het sportevenement.

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