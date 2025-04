Veelbesproken voetballer moet na vrijspraak in verkrachtingszaak toch vrezen voor celstraf

Voormalig Barcelona-voetballer Dani Alves moet toch vrezen voor een gevangenisstraf. De Braziliaan werd vrijdag in hoger beroep nog vrijgesproken nadat hij in februari vorig jaar was veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in een nachtclub in Barcelona.

Aanklagers van het Spaanse OM leggen zich echter niet neer bij de vrijspraak voor voormalig Barcelona-voetballer Dani Alves in een verkrachtingszaak. Een hogere rechter oordeelde dat het proces werd gekenmerkt door "tekortkomingen" en "onjuistheden". De uitspraak leidde tot kritiek vanuit overheidsinstanties en vrouwenbewegingen.

Alves, die onder meer drie keer de Champions League won met Barcelona, mocht de behandeling van het hoger beroep in vrijheid afwachten, nadat hij in maart 2024 een borgsom van 1 miljoen euro had betaald. Hij zat eerder in de cel sinds zijn arrestatie in januari 2023.

Alves kreeg na de eerdere vrijspraak overigens opvallend nieuws te horen. Hij is nog altijd getrouwd met Joana Sanz en zij maakte eerder deze week bekend zwanger te zijn. Dat deed ze via Instagram, waar ze bijna één miljoen volgers heeft.

Het deed haar zichtbaar veel, maar dat is ook niet zo gek als je weet dat ze in haar leven al drie keer te maken kreeg met een miskraam. "Ik wilde er niets over zeggen totdat het overduidelijk was", vertelt ze. "Maar ik wilde het ook delen met degenen die zelf deze strijd voeren." Volgens de vrouw van Alves is er veel onwetendheid over zwanger worden en is het niet zo makkelijk als velen denken.