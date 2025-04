Vrouw van veelbesproken topvoetballer komt kort na vrijspraak met bijzonder privénieuws: 'Wilde er niets over zeggen'

Het zijn bijzondere dagen voor Dani Alves en zijn familie. De voormalig topvoetballer van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain leek heel lang te moeten vrezen voor een jarenlange celstraf, maar kwam een paar dagen geleden op vrije voeten. En hij kreeg meteen bijzonder privénieuws van zijn vrouw te horen.

De partner van de in opspraak geraakte Alves kondigde maandag aan zwanger te zijn. Hartstikke mooi nieuws natuurlijk, maar gezien de timing wel een bericht dat voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Haar man zorgde in 2022 namelijk voor een shock toen duidelijk werd dat hij in december van dat jaar verdacht werd van verkrachting.

Het incident vond plaats in een nachtclub in Barcelona. Alves zat liefst 14 maanden in voorarrest en leek te moeten vrezen voor een fikse celstraf. De voormalig verdediger, die al een tijdje op borgtocht vrij was, kreeg vorige week echter te horen dat hij werd vrijgesproken door het Catalaanse Hooggerechtshof.

Getrouwd sinds 2017

Zodoende kan Alves de geboorte van zijn zoon over een aantal maanden vieren met zijn geliefde Joana Sanz, met wie hij al sinds 2017 getrouwd is. Zij bezocht hem ook meermaals toen de 41-jarige Alves in de gevangenis zat. Nu was het aan de 32-jarige Sanz dus de taak om mooi nieuws te delen.

Meerdere miskramen

Dat deed ze via Instagram, waar ze bijna één miljoen volgers heeft. Het deed haar zichtbaar veel, maar dat is ook niet zo gek als je weet dat ze in haar leven al drie keer te maken kreeg met een miskraam. "Ik wilde er niets over zeggen totdat het overduidelijk was", vertelt ze. "Maar ik wilde het ook delen met degenen die zelf deze strijd voeren." Volgens de vrouw van Alves is er veel onwetendheid over zwanger worden en is het niet zo makkelijk als velen denken.

En bovendien kampt ze al tien jaar met de sociale druk van het 'moeten' krijgen van een kleine. "Ik heb al sinds mijn tweeëntwintigste te maken met vragen als 'wanneer wordt je baby verwacht?' Wanneer Sanz is precies uitgerekend, is nog niet bekend. De baby zal ergens later dit jaar ter wereld komen.

Volop prijzen voor Dani Alves

Alves, die in 2024 nog veroordeeld werd tot 4,5 jaar cel, maar in hoger beroep ging, is een van de succesvolste spelers uit de geschiedenis van de voetballerij. Alleen Lionel Messi pakte in zijn voetballoopbaan meer prijzen dan zijn voormalig teamgenoot. Alves werd bijvoorbeeld negen keer landskampioen en won drie keer de Champions League.