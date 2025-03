Verlossing voor drievoudig CL-winnaar: Braziliaan vrijgesproken van gevangenisstraf van 4,5 jaar

Dani Alves is in hoger beroep vrijgesproken van verkrachting. Dat heeft de rechtbank in Barcelona vrijdag bekendgemaakt. De oud-voetballer zou in 2022 een vrouw hebben verkracht op de wc van een nachtclub.

De oud-speler van Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain en Sevilla werd in februari 2023 veroordeeld voor een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De 41-jarige Alves ging in hoger beroep en mocht die zaak in vrijheid afwachten nadat hij al een jaar had gezeten. Hij kwam uiteindelijk vrij door het betalen van zijn borgtocht. Onder andere Memphis Depay zou een gedeelte van dat bedrag aan Alves hebben overgemaakt.

Tijdens de rechtszaak in 2024 verdedigde Alves zich al tegen de aantijgingen. "Ik ben niet het type man dat zoiets doet", zei de voormalig vleugelverdediger. In hoger beroep is nu dus gebleken dat er te weinig bewijs was om Alves te kunnen veroordelen. De Braziliaan is daarom vrijgesproken, waardoor hij zijn straf van 4,5 jaar niet meer hoeft uit te zitten. De verklaring van het slachtoffer zou feitelijke onjuistheden bevatten en niet matchen met de camerabeelden uit de nachtclub.

Carrière

Alves kende een glansrijke carrière met verschillende prijzen. Zo won hij drie keer de Champions League, werd hij zes keer kampioen van Spanje en pakte hij vijf keer de Spaanse beker. Bij Barcelona kende hij zijn absolute toptijd, maar ook bij PSG en Juventus was Alves een vaste waarde. De oud-rechtsback speelde nog voor het Mexicaanse UNAM PUMAS toen hij werd opgepakt. Alves is de aantijgingen zelf altijd blijven ontkennen.

De zaak van Alves was veelbesproken in de Spanje. Nog nooit kwamen aantijgingen van seksueel misbruik tegen een (oud-)voetballer daadwerkelijk tot een veroordeling. Veel voetballers spraken na de veroordeling ook hun steun uit voor de Braziliaanse verdediger.