Wouter Goes was een van de meest besproken spelers tijdens de laatste Ajax - AZ. De verdediger had het aan de stok met Wout Weghorst, die een elleboog gaf aan Goes. Een doelpunt van de thuisploeg werd daardoor afgekeurd. Goes zou zich daarom beter even niet kunnen begeven rond de Johan Cruijff ArenA, maar zijn nieuwste aankoop maakt dat lastig.

AZ won midden oktober de kraker in Amsterdam met 2-0. Ajax leek het vlak voor tijd spannend te maken na een kopgoal uit een corner. Maar daardoor ging een streep, omdat bleek dat Weghorst een elleboog uit had gedeeld aan Goes. De spits van Ajax was vol ongeloof, fans in de ArenA konden de beslissing ook niet begrijpen. Na afloop van het duel zocht Goes Weghorst nog op voor een handje, maar de spits wilde van niets weten.

Goes koopt appartement in Amsterdam

De kans bestaat dat Goes en Weghorst elkaar vaker tegen het lijf gaan lopen. De verdediger van AZ heeft volgens Bekende Buren namelijk een appartement gekocht in Amsterdam-Zuid. In de Rivierenbuurt wel te verstaan, op zo'n tien minuutjes fietsen van Ajax' thuisbasis. Goes is Amsterdammer en keert daarmee terug naar zijn geboortestad.

Goes tikte iets meer dan één miljoen euro af voor het appartement met een woonruimte van 55 vierkante meter. Ook nam hij er een hypotheek op van 1,2 miljoen euro. Dat wekt de indruk dat Goes van plan is om er nog flink aan te klussen. De verdediger krijgt de beschikking over twee slaapkamers, een woonkamer en een balkon over de volledige breedte van het appartement.

Met een appartement in de Rivierenbuurt kan Goes alle kanten op. De Pijp is om de hoek, net als station Amsterdam Amstel. De verdediger van AZ kan dus lekker de drukte opzoeken, al zal hij dat waarschijnlijk vermijden rond duels met Ajax.

