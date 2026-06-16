Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, is nogal spiritueel aangelegd. Het Braziliaans-Duitse topmodel deelt geregeld bijzondere boodschappen, zo ook bij de start van dinsdag 16 juni. Ze deelde haar eigen sterrenbeeld (boogschutter) en wat die voor haar in petto heeft dit jaar.

Piquet wordt op 7 december pas 38 jaar oud, maar is er toch al druk mee in welke context haar jaar 2026 staat. Met haar 2,5 miljoen volgers deelt ze de boodschap die voor haar in de sterren geschreven staan. "Dit jaar zal anders aanvoelen omdat je relaties beginnen met het weerspiegelen van een volledig nieuw begrip van jezelf", leest het begin van de boodschap.

'Zelfs je band met liefde verandert'

"De manier waarop je verbinding maakt, communiceert, vertrouwt en bouwt met anderen, ontwikkelt zich op manieren die onmogelijk zijn om te neregen. Bepaalde connecties zullen zich gaan verdiepen en anderen zullen natuurlijk wegvallen. Door dit alles leer je meer over wat je nodig hebt van andere mensen om je heen. Zelfs je band met liefde, partnerschap en steun verandert."

Piquet is al jaren samen met de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen, met wie ze ook al ruim een jaar dochtertje Lily heeft. Ook die banden zullen volgens de sterrenbeeldlezing veranderen. "Je kunt al voelen dat relaties samen met jou aan het veranderen zijn", vervolgt de gedeelde boodschap. "Je gaat een nieuw hoofdstuk in waarin de kwaliteit van je connecties belangrijker zijn dan ooit."

Piquet kon twee weken geleden weer eens bij een raceweekend van haar vriend Verstappen zijn. Het Formule 1-circus streek begin juni neer in Monaco, de thuisbasis van het gezin. In de 'achtertuin' van hun woning zag ze Verstappen jammerlijk uitvallen bij de start. Zijn Red Bull-auto begaf het meteen toen hij weg wilde rijden en zodoende werd hij de eerste uitvaller van de race door het iconische stratencircuit in Monaco.

Afgelopen weekend was de GP van Barcelona, waarin Verstappen kleurloos rondreed in de subtop. Eind juni is de GP van Oostenrijk en kan Verstappen weer op veel Nederlandse steun rekenen. Het is traditiegetrouw een van de best bezochte races van de Nederlandse fans, met zelfs eigen 'oranje-tribunes' rond het circuit Spielberg.

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