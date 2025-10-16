Afgrijselijk nieuws rond Michael Schumacher schokkeerde woensdag de Formule 1-wereld. In zijn huis zou namelijk in 2019 een van zijn verpleegsters zijn verkracht door een toemalige vriend van zijn zoon Mick Schumacher. Inmiddels is bekend wie de verdachte is, maar die is op de dag van de rechtszaak ineens spoorloos verdwenen.

De week begon nog met goed nieuws rondom de 56-jarige Schumacher, die door een ski-ongeluk van elf jaar geleden zwaar hersenletsel opliep. Lang was er weinig duidelijkheid over de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. Toch bracht journalist Stéfan L'Hermitt van L'Équipe onlangs het nieuws dat Schumacher dit jaar een helm voor het goede doel heeft gesigneerd. Hij noemde dit een 'een goed teken'.

Verkrachting in villa Schumacher

Later in de week meldde de Zwitserse krant 24 Heures dat er woensdag een rechtszaak plaatsvond vanwege een incident dat zou hebben plaatsgevonden in de Zwitserse villa van Schumacher, waar hij wordt verzorgd. De verdachte was een vriend van Mick Schumacher, de zoon van Michael en voormalig coureur namens het team van Haas. Hij zou in 2019 na een cocktailavond in de villa van Schumacher een van zijn verpleegsters tweemaal hebben verkracht nadat zij bewusteloos lag te slapen op bed.

Het slachtoffer deed pas nadat ze op straat werd gezet door de familie Schumacher in 2022, drie jaar na het voorval, aangifte bij de politie. De verdachte zou het slachtoffer de ochtend na de verkrachting op de hoogte hebben gebracht wat er de avond vantevoren had voorgevallen.

Verdachte is spoorloos

Inmiddels is naar buiten gekomen dat de verdachte een Australische autocoureur is. Hij zou aanvankelijk meewerken aan het onderzoek voor de rechtszaak. Maar donderdag werd door de rechtbank van Nyon bekendgemaakt dat hij niet meer kwam opdagen tijdens de zitting. De rechtbank verdenkt hem ervan dat hij na alle media-ophef is gevlucht naar zijn thuisland.

De Zwitserse autoriteiten hebben meerdere malen geprobeerd contact met de verdachte op te nemen, maar tervergeefs. Tot op heden blijft de Australiër spoorloos. Mocht hij zijn ontsnapt naar de andere kant van de wereld betekent dat nog niet dat hij op vrije voeten is. Australië heeft namelijk een uitleveringsverdrag met Zwitserland.