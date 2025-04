Verdrietig nieuws voor Nederlandse topsporter: 'Hoop op respect en begrip'

Het is een heftige periode voor Roy Meyer. De Nederlandse topjudoka en zijn vriendin Doree Rombout zijn na veertien jaar uit elkaar. Dat maakte Rombout maandag bekend. Meyer deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen.

Rombout deelde het nieuws van de breuk via haar account op Instagram: "Met pijn in mijn hart maak ik bekend dat Roy ik uit elkaar zijn na 14 jaar. We kiezen allebei onze eigen weg. Hoop op respect en begrip vanwege onze kinderen."

Ze plaatste bij het bericht een foto van haar met de twee zonen die zij en Meyer gedurende hun relatie kregen. In 2016 werd hun eerste kindje Micah geboren en in het voorjaar van 2019 zag ook hun jongste zoontje Joël het levenslicht.

Zware periode

Meyer heeft de afgelopen jaren al flink wat klappen moeten verwerken. De judoka scheurde bij de EK judo van 2023 zijn voorste kruisband af en miste daardoor de Olympische Spelen van afgelopen jaar in Parijs. Daarmee was de ellende nog niet voorbij, want door een zenuwaandoening raakte een deel van zijn longen verlamd en lag hij zelfs enige tijd aan de beademing in het ziekenhuis.

De judoka is inmiddels weer topfit en dat komt mede doordat hij zijn geluk beproefde in een hele andere sport. Meyer deed in december namelijk mee aan de Boxing Influencers. Hij vocht toen tegen Nick Nack Pattiwhack en won.

Topjudoka

Voor die moeilijke jaren boekte Meyer jarenlang grote successen als judoka. Hij werd in 2010 en 2012 Europees kampioen bij de jeugd en verzamelde ook bij de senioren flink wat medailles. Meyer pakte in 2019 en 2021 brons op het WK in de gewichtsklasse boven de 100 kilo en won met de Nederlandse ploeg ook in 2023 nog een bronzen plak. In 2017 en 2022 won hij ook een bronzen medaille op het EK.

Meyer deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De Nederlander haalde toen de kwartfinales, maar verloor daarin van de Israëlier Or Sasson. Meyer verloor vervolgens ook in de herkansingen en ging dus zonder medaille naar huis. De judoka miste de Spelen van 2021 in Tokio doordat de judobond Henk Grol aanwees als Nederlandse deelnemer.