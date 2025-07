De dartswereld werd deze week opgeschrikt door het overlijden van Christine Thornton, de vrouw van voormalig topspeler Robert Thornton. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes stil bij het vreselijke bericht. "Hij heeft veel zorgen om haar gehad."

De 57-jarige Thornton verloor zijn vrouw na een jarenlange ziekbed. Wat ze precies mankeerde, weet ook Van der Voort niet. Hij komt uit dezelfde generatie als de Schot en trok dus veel met hem op. "Dit speelde al redelijk lang. Ze lag veel in het ziekenhuis en dat heeft hem zijn tourkaart gekost. Hij was er vaak niet bij met z'n hoofd. Ze waren bijna altijd samen, want ze ging vaak met hem mee", weet Van der Voort, die mooie herinneringen over het stel naar boven haalt.

Dartswereld in rouw na overlijden van geliefde spelersvrouw: 'Zo erg om te horen' De dartswereld is in rouw nadat zondagavond bekend werd dat de vrouw van voormalig topspeler Robert Thornton is overleden. Eigenlijk zou de Schotse darter meedoen aan het Champion of Champions-toernooi bij de senioren zondag, maar hij trok zich voor de start terug vanwege 'persoonlijke omstandigheden'. Nu blijkt dus dat zijn geliefde vrouw Christine is overleden.

'Ze was een mooi mens'

"Ik vond het zo mooi dat ze echt een team waren samen. Dan namen ze allemaal lekkere dingetjes mee voor op de hotelkamer en dan maakten ze er een gezellige avond van met z'n tweetjes. Filmpje kijken, er het beste van maken. Zijn vrouw hield hem ook een beetje in het gareel, want er zit wel een kop op bij hem hoor", grinnikt Van der Voort. "Als zij er niet bij was, dan was hij altijd uitbundiger. Ze was een mooi mens, dit is erg verdrietig nieuws."

Topdarter Michael van Gerwen beleeft 'emotioneel moment' na relatiebreuk: 'Alles kwam eruit' Michael van Gerwen keerde afgelopen weekend in New York na een hectische periode weer terug als darter. De 36-jarige Nederlander beleefde bij de US Darts Masters een 'emotionele comeback'. Van Gerwen ligt sinds een maand in scheiding net zijn ex-vrouw Daphne. Hoe wordt er teruggekeken op zijn veelbesproken rentree?

'Een geweldige speler, een vechter'

Thornton won zijn hoogtijdagen de UK Open en World Grand Prix, daarnaast speelde hij meermaals in de Premier League Darts en kwam hij op het WK darts ook weleens in de kwartfinale. "Een geweldige speler, een vechter. Je kan hem goed vergelijken met Nathan Aspinall van nu, zo'n soort speler is het", typeert Van der Voort Thornton.

Beluister de podcast

Benieuwd wat Vincent van der Voort en Damian Vlottes over de rentree van Michael van Gerwen te zeggen hebben? In de nieuwe aflevering van de Darts Draait Door-podcast gaat het er uitgebreid over. Ook wordt de US Darts Masters uitgebreid geanalyseerd en wordt er vooruitgeblikt op de laatste plekjes die verdeeld worden voor de World Matchplay. Beluister de aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.