De dartswereld is in rouw nadat zondagavond bekend werd dat de vrouw van voormalig topspeler Robert Thornton is overleden. Eigenlijk zou de Schotse darter meedoen aan het Champion of Champions-toernooi bij de senioren zondag, maar hij trok zich voor de start terug vanwege 'persoonlijke omstandigheden'. Nu blijkt dus dat zijn geliefde vrouw Christine is overleden.

Adrian Lewis, tweevoudig wereldkampioen bij de PDC, was een van de eerste topdarters die van zich liet horen na het vreselijke nieuws. "Het is zo erg om te horen, ze was zon lief persoon. We zenden al onze liefde naar Robert en zijn familie", schreef hij onder de berichtgeving van de dood van Christine Thornton. De 57-jarige Robert Thornton was al zijn hele liefdesleven samen met haar en noemde haar vaak zijn 'gids' door het leven.

So sorry to hear this she was such a lovely lady sending our love to Rob and family x — Adrian Lewis (@jackpot180) June 29, 2025

Altijd aan zijn zij

Zij hielp hem bijvoorbeeld om het gevecht tegen zijn alcoholverslaving te winnen. En ook na het overlijden van zijn moeder was Christine zijn steun en toeverlaat. Toen Thornton enkele jaren geleden ook nog zijn liefde voor het darts kwijtraakte, hielp zij hem er weer bovenop en kreeg hij op de seniorentour en op online-tour Modus nog een mooie carrière. Ze was volgens velen vaak aan zijn zijde te vinden als The Thorn naar toernooien ging. Zo was ze er ook bij toen hij in 2022 en 2023 de seniorenwereldkampioen werd.

Everyone at WSD wants to send their condolences to Robert Thornton after the passing of his wife Christine.



We are all with you Robert. 💛 pic.twitter.com/Fxic7aeR2u — World Seniors Darts (@SeniorsDarts) June 29, 2025

'Extreem moeilijke en treurige tijd'

Onder het bericht van de organisatie van de seniorentour over dat ze de condoleances overbrengen aan Thornton, wordt door fans geschokt en verdrietig gereageerd. "Zo sneu om dit nieuws te lezen. Onze condoleances aan Robert en zijn familie in deze extreem moeilijke en treurige tijd", schrijft iemand erbij. Christine werd in 1962 geboren en was dus pas 62 of 63 jaar oud. Thornton won in zijn carrière bij de PDC de UK Open én de World Grand Prix. Ook reikte hij tot de finales van de Grand Slam en de Players Championship Finals. Zijn beste prestatie op het WK darts was een kwartfinale in 2015.

Champion of Champions

Op het Champion of Champions-toernooi, waar Thornton dus logischerwijs afwezig was, won toevallig zondagavond een landgenoot de finale. De Schot Ross Montgomery, die in de halve finale nog te sterk was voor Raymond van Barneveld, knokte zich terug van een grote achterstand en won het toernooi.