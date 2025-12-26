In Nederland zijn er flink wat bekende sportkoppels en in het afgelopen jaar kwamen er weer een aantal bij. Voetbalster Jill Roord en hockeyster Pien Sanders maakten van de nieuwe stelletjes misschien wel de meeste indruk en dat is voor oud-tophockeyster Ellen Hoog reden om ze uit te roepen tot hét sportkoppel van 2025.

Sanders maakte eerder al lange tijd uit van een bekend stel uit de sportwereld. Ze was zo’n tien jaar samen met hockeyer Thijs van Dam. De twee hadden nog een relatie toen ze allebei een gouden medaille wonnen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Sanders besloot het enkele maanden daarna echter over een andere boeg te gooien en een punt achter hun tijd samen te zetten.

De hockeyster vond later opnieuw de liefde met iemand uit de sportwereld. Sanders kreeg een relatie met voetbalster Roord, die afgelopen zomer met de Oranje Leeuwinnen meedeed aan het EK voetbal. Dat de twee het erg gezellig met elkaar hebben, mag inmiddels de hele wereld weten.

'Niemand had het aan zien komen'

De voetbalster en de hockeyster schitterden onlangs samen in een bijzondere fotoshoot voor het blad Linda Meiden. Daarbij gingen de tortelduifjes een aantal gedurfde poses niet uit de weg. Dat is voor Hoog een van de redenen waarom de twee er wat haar betreft uit springen.

"Dat vind ik leuk. Zij hadden best wel een toffe en pikante shoot. Gewoon een knap koppel. Er zijn heel veel leuke sportkoppels, maar zij zijn een beetje het koppeltje van 2025, omdat ze natuurlijk net bij elkaar zijn gekomen en niemand had het zien aankomen", vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Eindejaarsspecial.

De ex-hockeyster vindt de twee ook goed bij elkaar passen: "Ze lijken ook gewoon een beetje elkaar. Een soort van twee dezelfde types, toch?" Van As is het daar volledig mee eens: "Niet normaal, zó grappig. Ze lijken echt op elkaar."

Relatie leidt tot sportieve stap Roord

Roord besloot mede door haar relatie met Sanders om afgelopen zomer een stap te maken in haar carrière. Ze speelde vorig seizoen nog voor Manchester City, maar moest daardoor natuurlijk veel tijd doorbrengen in Engeland. Aangezien Sanders hockeyt in Den Bosch was het moeilijk om met elkaar af te spreken. Dat werd een stuk makkelijker nadat Roord de overstap naar FC Twente maakte.

Beluister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl kijken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooiste momenten van het afgelopen sportjaar, blikken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.