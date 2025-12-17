Voetbalster Jill Roord en hockeyster Pien Sanders genieten zo erg van elkaar, dat ze al naar de nabije toekomst durven kijken samen. De twee spreken zelfs over een kinderwens samen.

De vraag in de Linda Meiden-podcast was nog algemeen: 'Wat zijn jullie dromen en doelen, als jullie vijf jaar vooruit mogen kijken?'. Maar waar er misschien verwacht werd dat het verliefde topsportkoppel sportieve hoogtepunten zou aanstippen, gooiden ze het meteen over de persoonlijke boeg. Sanders (27) beeldt meteen uit dat ze een baby in haar armen heeft. Zelfs de presentatrice schrikt er van: "Ja, baby?!"

'Dat is mijn grootste wens'

"Dat zou ik wel echt graag willen, zeker over vijf jaar. Misschien al wel twee dan", onthult Sanders op de vraag of ze kinderen wil samen met Oranje Leeuwin Roord (28). "Ik denk dat we ook daarin heel erg hetzelfde zijn. Dat is wel mijn grootste wens en die van jou ook", kijkt Roord naar haar vriendin. Ze willen het meer dan ooit jaar tot jaar bekijken, zeker nu ze wat ouder worden en ze nadenken over het leven na de topsport.

'Als dat ons gegund is'

"We gaan door totdat we voelen dat we het niet meer leuk vinden. Daarna gaan we voor de kindjes zorgen. Hopelijk, als dat ons gegund is", zegt Sanders. De twee zijn sinds dit jaar samen nadat Sanders eerst jarenlang een relatie had met collega-hockeyer Thijs van Dam. Na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar zowel de mannen als de vrouwen goud wonnen, maakte Sanders de relatie uit. Al snel merkte ze dat ze op vrouwen viel en werd ze verliefd op FC Twente-voetbalster Roord.

'Schandaal'

Recent waren ze hoofdonderwerp in een sexy en pikante shoot samen. Ze zijn dolgelukkig met elkaar en met de foto's en ook hun familie en vrienden zijn blij met hoe het eruit is komen te zien. In het buitenland spreken de vooral Engelse media over een schandaal, omdat de twee allebei hun relaties verbraken om samen te zijn. Zelf zeggen ze het wel gewend te zijn dat er zo bericht wordt en genieten ze vooral van elkaar. Met op korte termijn hopelijk kinderen voor ze.