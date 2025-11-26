Tophockeyster Pien Sanders is inmiddels alweer even samen met Oranje Leeuwin Jill Roord. Het stel verscheen deze week op de cover van de Linda Meiden en daar vertelden de twee al over de weg richting hun relatie, die iets anders verliep dan bij veel anderen. Op Instagram geven Roord en Sanders echter ook een inkijkje in wie bijvoorbeeld de meest romantische in de relatie is.

In de Linda Meiden vertelde het stel al dat hun contact in eerste instantie online begon. Sanders zat op dat moment nog in een relatie met hockeyer Thijs van Dam. Na een samenzijn van tien jaar maakte Sanders die relatie uit en vervolgens kreeg ze intensiever contact met Roord. Inmiddels zijn de tophockeyster en de voetbalster alweer maanden gelukkig met elkaar en pakten ze dus uit met een covershoot voor het bekende blad.

Wie was het eerst verliefd?

Voor Instagram nam het verliefde stel achter de schermen ook een filmpje op waarin ze vragen beantwoorden over hun relatie. Zo was Roord volgens Sanders het eerst verliefd in de relatie. De hockeyster denkt dat dit te maken heeft met het feit dat het voor de voetbalster al duidelijk was dat ze op vrouwen viel en voor Sanders nog niet. Het was voor beiden echter wel snel duidelijk dat het serieus was. "Ik kwam er snel achteraan. Na drie dagen wisten we al: wij gaan trouwen", grapt Sanders. "Nee hoor. Maar we wisten wel al snel dat het iets heel serieus was."

Waar Roord dus het eerst verliefd was, heeft Sanders wel het eerst de woorden 'ik hou van je' uitgesproken richting de voetbalster. "Ik ben wel een beetje gepusht om het als eerste te zeggen, maar ik voelde het ook wel echt. Er waren wel signalen dat ik het ook moest zeggen", vertelt Sanders over de lichte druk die Roord op haar uitvoerde over de liefdesverklaring.

Aantrekkingskracht

Ook worden Roord en Sanders gevraagd naar wat ze zo aantrekt in de ander. Behalve dat beide dames vallen op het uiterlijk van de ander, noemen ze ook een paar karaktereigenschappen. "Over het algemeen ben jij gewoon jezelf en dan is het take it or leave it. Dat vind ik mooi die uitstraling", vertelt Sanders over de mentaliteit van Roord. De Oranje Leeuwin noemt een andere eigenschap van Sanders die ze erg fijn vindt. "Ik vind waar zij ook is, dat zij ervoor zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft en op zijn gemak voelt. Iedereen is gek op haar."

Reageer en praat mee!