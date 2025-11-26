Ze is een van de boegbeelden van het Nederlandse vrouwenhockey: Pien Sanders. De Brabantse tophockeyster grossieert al jarenlang in prijzen, maar haar bekendheid nam dit jaar pas écht een enorme vlucht. Al had dat vooral te maken met nieuws buiten het hockeyveld. Ze is nu intens gelukkig in de liefde met topvoetbalster Jill Roord.

Al heel vroeg bleek Sanders een talentvolle hockeyster. Ze speelde voor een aantal kleinere Brabantse verenigingen en streek snel neer bij HC Den Bosch. Daar kwam ze in 2010 terecht en speelt ze nog steeds. In al die jaren is haar prijzenkast enorm aangevuld.

Tel maar mee: twee keer olympisch goud, drie keer Europees kampioen en eenmaal wereldkampioen. Daarnaast won ze met Nederland ook de Champions Trophy en kon ze met haar HC Den Bosch ook meermaals het belangrijkste Europese clubtoernooi op haar naam schrijven. Uiteraard won ze ook al tig keer de landstitel met de Bosschenaren.

Dat alles deed ze met de steun van haar toenmalige geliefde: Thijs van Dam. Hij is net als Sanders een gewaardeerde kracht bij de nationale hockeyploeg, maar dan uiteraard bij de mannen. Samen lieten ze in 2024 op de Olympische Spelen een gezamelijke droom uitkomen.

Samen olympisch goud winnen

Ze wonnen allebei goud in Parijs. "Het is natuurlijk super speciaal als je tien jaar samen bent en zo je dromen nastreeft om samen olympisch goud te winnen", vertelde Van Dam eind 2024 aan het Algemeen Dagblad. "Dat is superuniek; dat kunnen weinig mensen als stel navertellen."

Sanders en Van Dam uit elkaar

Tijdens dat interview werd nog iets duidelijk. Sanders en Van Dam bleken niet meer samen. "Pien heeft echter besloten een andere weg in te slaan zonder mij en dat zal ik moeten respecteren, hoe moeilijk dat ook is", zei Van Dam. "Gelukkig is er nog altijd veel respect tussen ons beiden. Maar natuurlijk geeft dit 2024 wel een heel lastig einde."

Samenwonen met Jill Roord

Heel lang bleef Sanders niet vrijgezel. Al snel kwamen er geruchten over een nieuwe romance, opnieuw met een topsporter. In april van 2025 plaatsten zij en Oranje Leeuwin Jill Roord een video waarin ze leuke dingen ondernamen, niet veel later werd de relatie wereldkundig.

Roord verkaste zelfs terug naar Nederland, want ze verliet Manchester City om voor FC Twente te gaan spelen. Inmiddels woont het koppel samen in Nederland. Roord is daar maar wat blij mee. "Het is heel leuk en het gaat goed. We doen beiden ons ding en hoeven niet meer te plannen. Het gaat allemaal vanzelf, eigenlijk."

Sanders bezoekt EK vrouwenvoetbal

Het topsportstel is dolgelukkig met elkaar en is ook bijzonder betrokken rondom belangrijke momenten. Sanders dook eerder deze zomer op tijdens het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland. Dat maakte veel indruk, zo vertelde ze later aan Sportnieuws.nl. "Het is natuurlijk veel groter dan hockey. Heel zo'n land staat gewoon op z'n kop voor zo'n toernooi, dat ben ik niet echt gewend." Helaas voor Roord en Sanders werden de Oranje Leeuwinnen al in de groepsfase uitgeschakeld.

Mooi jubileum op groot toernooi

Met de Nederlandse hockeysters was Sanders deze zomer volle bak bezig op het EK hockey. Haar eerste mooie mijlpaal bereikte ze al in de groepsfase. In de poulewedstrijd tegen Duitsland (5-1 winst) kwam ze voor de 150ste keer in actie voor de hockeysters. Nadat ze twee keer scoorde en - met Roord op de tribunes - de prijs van speelster van het duel in ontvangst nam, wilde ze daar trots nog iets over kwijt.

Op Instagram schreef ze. "Ik ben trots op elke minuut waarin ik dit shirt aan heb en kijk uit naar meer. Enorm veel dank aan het team en de mensen die deze dag extra speciaal maakten." Uiteindelijk won ze met Nederland de Europese titel door Duitsland in de finale te verslaan.

Pikante fotoshoot

Eind 2025 werden Sanders en Roord nog eenmaal groot nieuws door een interview en bijbehorende, pikante fotoshoot in Linda Meiden. Daarin doen de twee openhartig hun verhaal over hun turbulente relatie en tonen ze hun liefde aan elkaar.