De gebroeders Paul wilden met een imposante gymfoto aan het grote publiek laten zien wat ze in huis hebben. Maar terwijl worstelkampioen Logan dacht de show te stelen, was het Jake die alle aandacht naar zich toe trok. Zij het om de verkeerde redenen voor de verloofde van Jutta Leerdam.

Op de foto zijn de twee broers te zien in de sportschool, zonder shirt te poseren. Logan oogt strak getraind en kurkdroog met zijn WWE-kampioensriem in de hand. Jake staat naast hem, alleen is het contrast vrij groot. De verloofde van Leerdam lijkt de touwtjes de afgelopen tijd iets te hebben laten vieren. Logan deelde de foto met een opvallend bijschrift: '465 pounds and 12 feet 3 inches of pure American beef.'

Jake Paul middelpunt van grappen

Het internet had er echter wel wat op te zeggen. Want terwijl Logan er afgetraind en atletisch uitziet, werd Jake al snel het mikpunt van grappen. 'Jake gebouwd als SpongeBob', schreef één volger. Een ander merkte op: 'Deze foto was zeker Logans idee.' Ook de voedingsgewoonten van de broers kwamen ter sprake: 'De een heeft voedingsdiscipline, de ander eet als een kind.'

Maar niet iedereen stak de draak met Jake. 'Mensen beseffen niet dat Jake Logan zo in elkaar slaat', verdedigde een fan de verloofde van Leerdam. En die verdediging is niet geheel onterecht. Jake Paul heeft inmiddels een indrukwekkend boksrecord opgebouwd en versloeg onder anderen Mike Perry en Ryan Bourland.

Mysterieuze aankondiging

De foto verschijnt op een opvallend moment. Jake Paul kondigde eerder deze week mysterieus aan dat er op 13 mei groot nieuws aankomt vanuit Miami. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk, mogelijk gaat het om een aankondiging over zijn bokscarrière. Die ligt momenteel stil nadat hij in december zijn kaak op twee plaatsen brak bij zijn verlies tegen Anthony Joshua. Pas als een gecertificeerde dokter groen licht geeft, mag hij de ring weer in.

Logan en Jake Paul begonnen als YouTubers en groeiden uit tot wereldwijde sterren. De oudste van de twee heeft ondertussen zijn eigen pad bewandeld en is actief als worstelaar in de WWE, waar hij onlangs de titel pakte. Met die championsbelt pronkt Logan dus ook op de foto.

Jutta Leerdam

Ondertussen brengt Jake veel tijd door met zijn verloofde Jutta Leerdam op zijn massale landgoed in Amerika. De olympisch kampioene op de 1000 meter reed in februari haar laatste wedstrijd in Milaan en geniet sindsdien zichtbaar van het leven aan de andere kant van de wereld. Of ze volgend seizoen terugkeert op het ijs, is nog onzeker.

